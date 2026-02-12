Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с электроснабжением остается сложной. После ночного ракетного удара свет есть только 2-3 часа.
Детали
По словам министра, сегодня весь день продолжается восстановление объектов энергетики после ночного массированного ракетного удара. Пострадали энергетические объекты в Киеве, Одесской и Днепровской областях.
Ситуация с электроснабжением остается сложной. В большинстве зон свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа
