Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация с электроснабжением остается сложной. После ночного ракетного удара свет есть только 2-3 часа.

Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль

Ситуация с электроснабжением остается сложной. В некоторых случаях свет есть только 2-3 часа. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам министра, сегодня весь день продолжается восстановление объектов энергетики после ночного массированного ракетного удара. Пострадали энергетические объекты в Киеве, Одесской и Днепровской областях. 

Ситуация с электроснабжением остается сложной. В большинстве зон свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа 

- сообщил Шмыгаль.

рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды12.02.26, 10:06 • 4678 просмотров

Антонина Туманова

