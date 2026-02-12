Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль

Ситуация с электроснабжением остается сложной. В некоторых случаях свет есть только 2-3 часа. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам министра, сегодня весь день продолжается восстановление объектов энергетики после ночного массированного ракетного удара. Пострадали энергетические объекты в Киеве, Одесской и Днепровской областях.

Ситуация с электроснабжением остается сложной. В большинстве зон свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа - сообщил Шмыгаль.

рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды