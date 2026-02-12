рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды

$43.030.06
51.210.04
ukenru
09:16 • 1730 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 15813 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 23270 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 36272 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 29141 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 27413 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 24679 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 39311 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19975 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22244 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 11789 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 20845 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 16866 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 13949 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 6554 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 39255 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 33892 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 35516 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 45394 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 57561 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 2240 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 18191 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 20431 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 21434 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 23066 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Кх-59

рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

Ночью россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве остановлено теплоснабжение для еще 2600 домов, в Одессе 300 тысяч человек без воды, а в Днепре 10 тысяч абонентов без тепла.

рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды

россия ночью целенаправленно атаковала энергетику в Украине, в Киеве - теплогенерацию, в Одессе тоже перебои с теплом, а также с водой - затронуто 300 тыс. человек, в Днепре без отопления - 10 тыс. потребителей, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью россия снова целенаправленно била по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумская область и др." - написал Кулеба.

Киев

"В Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. Водоснабжение и водоотведение работают", - указал Кулеба.

По его словам, в результате ночной атаки теплоснабжение приостановлено для около 2600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1100 домов остаются без тепла из-за предыдущих массированных обстрелов и повреждений Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве после новой вражеской атаки утроилось количество домов без тепла12.02.26, 09:05 • 1574 просмотра

Одесса

"В Одессе из-за обесточивания без водоснабжения остались около 300 тысяч человек. Без тепла - почти 200 домов. Продолжаются работы по запуску систем, где возможно - задействуются резервные источники питания", - сообщил вице-премьер.

россияне атаковали энергетику, ранен мужчина в Одессе12.02.26, 08:38 • 1656 просмотров

Днепр

"В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тысяч абонентов. На данный момент происходит запуск альтернативного источника поставки тепловой энергии. Запускаются блочно-модульные котельные для учреждений социальной сферы", - указал Кулеба.

По его словам, на местах работают энергетики, спасатели, коммунальные службы. "Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и воду", - отметил вице-премьер.

"Это очередная попытка оставить украинцев без базовых услуг посреди зимы. Но восстановление продолжается непрерывно", - подчеркнул Кулеба.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Украина
Одесса
Киев