рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды
Киев • УНН
Ночью россия целенаправленно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве остановлено теплоснабжение для еще 2600 домов, в Одессе 300 тысяч человек без воды, а в Днепре 10 тысяч абонентов без тепла.
россия ночью целенаправленно атаковала энергетику в Украине, в Киеве - теплогенерацию, в Одессе тоже перебои с теплом, а также с водой - затронуто 300 тыс. человек, в Днепре без отопления - 10 тыс. потребителей, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
"Этой ночью россия снова целенаправленно била по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумская область и др." - написал Кулеба.
Киев
"В Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. Водоснабжение и водоотведение работают", - указал Кулеба.
По его словам, в результате ночной атаки теплоснабжение приостановлено для около 2600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1100 домов остаются без тепла из-за предыдущих массированных обстрелов и повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Одесса
"В Одессе из-за обесточивания без водоснабжения остались около 300 тысяч человек. Без тепла - почти 200 домов. Продолжаются работы по запуску систем, где возможно - задействуются резервные источники питания", - сообщил вице-премьер.
Днепр
"В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тысяч абонентов. На данный момент происходит запуск альтернативного источника поставки тепловой энергии. Запускаются блочно-модульные котельные для учреждений социальной сферы", - указал Кулеба.
По его словам, на местах работают энергетики, спасатели, коммунальные службы. "Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и воду", - отметил вице-премьер.
"Это очередная попытка оставить украинцев без базовых услуг посреди зимы. Но восстановление продолжается непрерывно", - подчеркнул Кулеба.