рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води
Київ • УНН
Вночі росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Києві зупинено теплопостачання для ще 2600 будинків, в Одесі 300 тисяч людей без води, а в Дніпрі 10 тисяч абонентів без тепла.
росія вночі цілеспрямовано атакувала енергетику в Україні, у Києві - теплогенерацію, в Одесі теж перебої з теплом, а також з водою - зачепило 300 тис. людей, у Дніпрі без опалення - 10 тис. споживачів, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Цієї ночі росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та ін." - написав Кулеба.
Київ
"У Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Водопостачання та водовідведення працюють", - вказав Кулеба.
З його слів, внаслідок нічної атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ.
У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла12.02.26, 09:05 • 976 переглядiв
Одеса
"В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей. Без тепла - майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо - залучаються резервні джерела живлення", - повідомив віцепрем'єр.
росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі12.02.26, 08:38 • 1238 переглядiв
Дніпро
"У Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тисяч абонентів. На зараз відбувається запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери", - вказав Кулеба.
З його слів, на місцях працюють енергетики, рятувальники, комунальні служби. "Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і воду", - зазначив віцепрем'єр.
"Це чергова спроба залишити українців без базових послуг посеред зими. Але відновлення триває безперервно", - наголосив Кулеба.