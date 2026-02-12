$43.030.06
uk
Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Х-59

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Вночі росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Києві зупинено теплопостачання для ще 2600 будинків, в Одесі 300 тисяч людей без води, а в Дніпрі 10 тисяч абонентів без тепла.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води

росія вночі цілеспрямовано атакувала енергетику в Україні, у Києві - теплогенерацію, в Одесі теж перебої з теплом, а також з водою - зачепило 300 тис. людей, у Дніпрі без опалення - 10 тис. споживачів, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та ін." - написав Кулеба.

Київ

"У Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Водопостачання та водовідведення працюють", - вказав Кулеба.

З його слів, внаслідок нічної атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ.

У Києві після нової ворожої атаки потроїлася кількість будинків без тепла12.02.26, 09:05 • 976 переглядiв

Одеса

"В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей. Без тепла - майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо - залучаються резервні джерела живлення", - повідомив віцепрем'єр.

росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі12.02.26, 08:38 • 1238 переглядiв

Дніпро

"У Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тисяч абонентів. На зараз відбувається запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери", - вказав Кулеба.

З його слів, на місцях працюють енергетики, рятувальники, комунальні служби. "Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і воду", - зазначив віцепрем'єр.

"Це чергова спроба залишити українців без базових послуг посеред зими. Але відновлення триває безперервно", - наголосив Кулеба.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
Україна
Одеса
Київ