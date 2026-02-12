росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі
Київ • УНН
Одеса та область вночі зазнали атаки дронами. В Одеському районі пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в Одесі – ринок та супермаркет, поранено чоловіка. Постраждав 9-поверховий житловий будинок.
Одеса та область уночі зазнали атаки рф дронами, в Одеському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури, в Одесі - ринку та супермаркету, поранено чоловіка, повідомили місцева влада та ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"В Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. Виникли пожежі на території ринку та супермаркету", - повідомив Кіпер у соцмережах.
Як уточнили у ДТЕК, ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині.
"Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - вказали у ДТЕК.
Голова Одеської МВА Сергій Лисак, своєю чергою уточнив, що внаслідок атаки рф на Одесу "зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури".
"Постраждав один чоловік - йому надано медичну допомогу та подальше лікування він буде проходити амбулаторно", - написав Лисак у соцмережах.
За даними Лисака, "руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа". Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах.
Рятувальники, за даними ДСНС, оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах.
"Вогнеборці працювали в надважких умовах - гасіння переривали повторні сигнали тривоги", - зазначили у ДСНС.
Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям, які опинилися в епіцентрі подій.
