росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі

Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 14452 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 27630 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 21438 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 21420 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 21229 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 30186 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19313 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21887 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38250 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25467 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від державиPhoto11 лютого, 21:59 • 9206 перегляди
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 8658 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 14289 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo02:12 • 10253 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 4644 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 30186 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 26565 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 28331 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 38250 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 50457 перегляди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Одеса
Іран
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 13779 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 16159 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 17451 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 19311 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 35161 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Х-59

росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Одеса та область вночі зазнали атаки дронами. В Одеському районі пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в Одесі – ринок та супермаркет, поранено чоловіка. Постраждав 9-поверховий житловий будинок.

росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі

Одеса та область уночі зазнали атаки рф дронами, в Одеському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури, в Одесі - ринку та супермаркету, поранено чоловіка, повідомили місцева влада та ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"В Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. Виникли пожежі на території ринку та супермаркету", - повідомив Кіпер у соцмережах.

Як уточнили у ДТЕК, ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині.

"Це вже 31-ша велика підстанція нашої компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.  Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - вказали у ДТЕК.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак, своєю чергою уточнив, що внаслідок атаки рф на Одесу "зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури".

"Постраждав один чоловік - йому надано медичну допомогу та подальше лікування він буде проходити амбулаторно", - написав Лисак у соцмережах.

За даними Лисака, "руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа". Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах.

Рятувальники, за даними ДСНС, оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах.

"Вогнеборці працювали в надважких умовах - гасіння переривали повторні сигнали тривоги", - зазначили у ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям, які опинилися в епіцентрі подій.

Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр12.02.26, 01:33 • 3866 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сергій Лисак
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса