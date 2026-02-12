Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. Є один постраждалий, якому надається медична допомога.
Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого в одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, на місці працюють рятувальники ДСНС.
Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень
Згодом він уточнив, що, крім об’єкта інфраструктури, пошкоджень зазнав бізнес-центр.
"На місцях працюють усі оперативні служби. Попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу", - додав начальник Одеської МВА.
Нагадаємо
В Одесі в ніч на четвер, 12 лютого, пролунало кілька вибухів.
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА09.02.26, 01:42 • 14518 переглядiв