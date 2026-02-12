Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр

$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 5392 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 11973 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 12381 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 12797 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 14629 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 22406 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17078 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20795 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33572 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24736 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
ЗСУ уразили нафтопереробний завод у волгограді та склади на окупованих територіях - Генштаб
У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки
На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємства
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33573 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр

Київ • УНН

Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. Є один постраждалий, якому надається медична допомога.

Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр

Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого в одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на місці працюють рятувальники ДСНС.

Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень

- розповів Лисак.

Згодом він уточнив, що, крім об’єкта інфраструктури, пошкоджень зазнав бізнес-центр.

"На місцях працюють усі оперативні служби. Попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу", - додав начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

В Одесі в ніч на четвер, 12 лютого, пролунало кілька вибухів.

Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак
Державна служба України з надзвичайних ситуацій