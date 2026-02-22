Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі
Київ • УНН
Посольство рф у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер із гаслом про перемогу, що викликало обурення південнокорейського МЗС. російський посол також похвалив участь північнокорейських військ у війні, посиливши напругу.
Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська дипломатична місія в Сеулі розмістила на фасаді своєї будівлі 15-метрове полотно з гаслом про перемогу. Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно звернулося до посольства з вимогою прибрати банер, назвавши публічну демонстрацію підтримки незаконної війни неприйнятною. Про це повідомляє Koreaherald, пише УНН.
Деталі
Окрім візуальної пропаганди із надписом "Победа будет за нами", російський посол Георгій Зінов’єв під час брифінгу в Сеулі публічно похвалив участь північнокорейських військ у бойових діях на боці рф.
Дипломат наголосив, що москва "не забуде" допомогу Пхеньяна у боях проти українських сил, що викликало особливе обурення в Південній Кореї, яка офіційно вважає КНДР своїм головним противником. Такі заяви свідчать про зміну стратегії російської місії, яка раніше утримувалася від проведення гучних публічних заходів до річниці вторгнення.
Ми висловили стурбованість російській стороні, оскільки такі дії порушують Статут ООН та негативно впливають на двосторонні відносини. Розміщення подібних повідомлень лише провокує громадські настрої в країні та створює непотрібну напруженість
Реакція міжнародної спільноти та плани на публічні заходи
Європейські дипломати, що працюють у Сеулі, вже висловили свою солідарність із позицією МЗС Південної Кореї та засудили дії російської сторони.
Попри протести, посольство рф повідомило місцеву поліцію про намір провести публічний мітинг у середу, що стане першим подібним зібранням за останні роки. Цікаво, що аналогічне російське представництво в Токіо наразі уникає подібних радикальних кроків та не вивішує воєнні банери на своїх будівлях.
