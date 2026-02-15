$42.990.00
росія посилює залежність від іноземних найманців через критичні втрати на фронті – МО Британії

Київ • УНН

 • 30 перегляди

російська армія все більше покладається на іноземних бойовиків з Азії та Африки через неспроможність заміщувати втрати. Тисячі найманців з різних країн воюють за рф, часто під тиском та обманом.

росія посилює залежність від іноземних найманців через критичні втрати на фронті – МО Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про суттєву зміну структури російських окупаційних військ, які дедалі більше покладаються на іноземних бойовиків. Через неспроможність кремля оперативно заміщувати втрати власними ресурсами, армія рф перетворюється на збірне формування з новобранців із країн Азії та Африки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними британської розвідки та звітів української сторони, на боці рф наразі воюють тисячі найманців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Джон Гілі наголосив, що багато з них потрапляють на війну не з власної волі, а через маніпуляції та тиск.

Їх часто вербують під хибними приводами та примушують до участі під тиском, не обов’язково усвідомлюючи, що вони призначені для російської м’ясної машини на передовій України

– зазначив міністр оборони Великої Британії.

Окрему увагу Гілі приділив присутності військ КНДР, чисельність яких у складі російських сил оцінюють приблизно у 17 000 осіб. Таке посилення свідчить про глибоку кадрову кризу в російському генштабі, оскільки кількість загиблих окупантів у січні перевищила кількість новобранців на 9 000 осіб.

Виснаження ресурсів кремля та ефективність українських дронів

Українське командування ставить за мету збільшити втрати ворога до 50 000 осіб на місяць до літа 2026 року. Вже зараз на окремих ділянках фронту співвідношення втрат значно змінилося на користь України.

Кенія звинувачує росію у вербуванні своїх громадян на війну13.02.26, 02:54 • 5511 переглядiв

За словами британського міністра, успішне використання безпілотників дозволило Силам оборони ефективніше нищити живу силу противника.

путін любить створювати враження, що вони досягають невпинного та неминучого прогресу, але він слабший, ніж був, і більше залежить від іноземних бойовиків

– підкреслив Гілі

Він додав, що на деяких відтинках передової кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця зросла з шести до 25 осіб. Попри те, що росія зберігає здатність продовжувати бойові операції завдяки промисловому виробництву та підтримці Китаю, зростаючий дефіцит навченого особового складу ставить під сумнів наратив москви про "неминучу перемогу".

З Кенії – у "кіллзону" Донбасу: ГУР повідомило про ліквідацію групи кенійських найманців під Лиманом06.02.26, 12:15 • 3287 переглядiв

Степан Гафтко

