росія посилює залежність від іноземних найманців через критичні втрати на фронті – МО Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про суттєву зміну структури російських окупаційних військ, які дедалі більше покладаються на іноземних бойовиків. Через неспроможність кремля оперативно заміщувати втрати власними ресурсами, армія рф перетворюється на збірне формування з новобранців із країн Азії та Африки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними британської розвідки та звітів української сторони, на боці рф наразі воюють тисячі найманців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Джон Гілі наголосив, що багато з них потрапляють на війну не з власної волі, а через маніпуляції та тиск.

Їх часто вербують під хибними приводами та примушують до участі під тиском, не обов’язково усвідомлюючи, що вони призначені для російської м’ясної машини на передовій України

Окрему увагу Гілі приділив присутності військ КНДР, чисельність яких у складі російських сил оцінюють приблизно у 17 000 осіб. Таке посилення свідчить про глибоку кадрову кризу в російському генштабі, оскільки кількість загиблих окупантів у січні перевищила кількість новобранців на 9 000 осіб.

Українське командування ставить за мету збільшити втрати ворога до 50 000 осіб на місяць до літа 2026 року. Вже зараз на окремих ділянках фронту співвідношення втрат значно змінилося на користь України.

Кенія звинувачує росію у вербуванні своїх громадян на війну

За словами британського міністра, успішне використання безпілотників дозволило Силам оборони ефективніше нищити живу силу противника.

путін любить створювати враження, що вони досягають невпинного та неминучого прогресу, але він слабший, ніж був, і більше залежить від іноземних бойовиків