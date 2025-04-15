$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1476 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27474 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158100 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137158 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140198 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135403 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135330 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196560 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77636 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164699 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16348 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26088 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56971 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66131 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8384 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13477 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15353 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110992 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112535 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Нігерія

Новини по темi

Імпорт нафти в Індію з росії впав до мінімуму за два роки - Bloomberg

Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.

Економіка • 1 березня, 10:59 • 45559 перегляди

"Один із найгірших виконавців пенальті": тренер "Аталанти" розкритикував героя фіналу Ліги Європи 2024

Гасперіні розкритикував Лукмана за нереалізований пенальті в матчі з "Брюгге", який призвів до вильоту з Ліги чемпіонів. Гравець емоційно відреагував на критику тренера в соцмережах.

Спорт • 19 лютого, 15:34 • 28257 перегляди

В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб

На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.

Новини Світу • 29 січня, 08:28 • 23372 перегляди

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.

Новини Світу • 20 січня, 15:03 • 23037 перегляди

Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.

Економіка • 20 січня, 06:39 • 31965 перегляди

Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнер

Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. Шоста за населенням країна світу приєднається до багатонаціонального блоку разом з вісьмома іншими членами.

Новини Світу • 18 січня, 08:59 • 28880 перегляди

Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок ОПЕК, даних про зайнятість у США

Нафта марки Brent та WTI подорожчали на тлі скорочення поставок з росії та країн ОПЕК. Аналітики прогнозують зниження цін на нафту в 2025 році порівняно з 2024.

Економіка • 8 січня, 08:01 • 23361 перегляди

X підняла ціну на Premium+ на 37,5%: найбільше зростання з моменту придбання Маском

X збільшує вартість підписки Premium+ на 37,5% - до $22 на місяць. Зміни торкнуться користувачів по всьому світу, з найбільшим зростанням у Нігерії та Туреччині.

Технології • 23 грудня, 07:36 • 13045 перегляди

У Нігерії на благодійних акціях в тисняві загинуло щонайменше 67 людей

67 людей, включаючи 35 дітей, загинули в тисняві на трьох різдвяних благодійних заходах у Нігерії. Трагедії сталися в штатах Ойо, Анамбра та столиці Абуджа через недостатні заходи безпеки.

Суспільство • 23 грудня, 02:55 • 107880 перегляди

В Україні навчається понад 27 тис. іноземних студентів: скільки з них росіян?

В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.

Суспільство • 12 грудня, 18:10 • 19052 перегляди

Сім вже працюють, а три відкриються найближчим часом: Зеленський про відкриття нових посольств в Африці

Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.

Політика • 23 листопада, 17:41 • 28309 перегляди

У Нігерії помилували 29 дітей, яких хотіли засудити до смертної кари

Влада Нігерії звільнила 29 неповнолітніх, яким загрожувала смертна кара за нібито участь у протестах. Дітей тримали під вартою понад два місяці, поки президент не втрутився у ситуацію.

Новини Світу • 6 листопада, 02:08 • 27940 перегляди

29 дітей у Нігерії можуть отримати смертну кару через участь у протестах

У Нігерії 76 протестувальників, серед яких 29 неповнолітніх віком 14-17 років, звинувачують у державній зраді. Дітям загрожує смертна кара, вони перебувають під вартою вже 90 днів без належного харчування.

Новини Світу • 3 листопада, 08:31 • 18676 перегляди

В результаті вибуху бензовозу, у Нігерії загинули понад 90 людей

У Нігерії внаслідок вибуху автоцистерни загинули щонайменше 95 людей, ще 50 поранено. Трагедія сталася в місті Маджія, коли водій намагався оминути іншу вантажівку.

Новини Світу • 16 жовтня, 09:42 • 12591 перегляди

росія обманом вербує молодих африканок на завод зі збирання "шахедів" у татарстані - розслідування АР

Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.

Війна • 10 жовтня, 08:42 • 11833 перегляди
Ексклюзив

Надання притулку в ЄС у 2024 році: Німеччина залишається найпопулярнішою країною, а кількість українських мігрантів зменшилася

Європейське агентство з питань притулку (EUAA) нещодавно оприлюднило дані щодо тенденцій надання притулку в країнах Європейського Союзу за першу половину 2024 року.

Новини Світу • 1 жовтня, 06:05 • 111916 перегляди

Повені в Нігері відклали початок нового навчального року

Військовий уряд Нігеру переніс початок навчального року на 28 жовтня через сильні дощі та повені. Понад 300 людей загинули, а 800 000 постраждали від найсильніших за 30 років повеней у регіоні.

Новини Світу • 21 вересня, 10:19 • 16849 перегляди

Понад 50 гуманітарних працівників загинули або поранені в Україні з початку повномасштабної війни - МЗС

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.

Суспільство • 19 серпня, 09:52 • 21287 перегляди

За тиждень у країнах Африки виявили ще 1200 випадків мавпячої віспи

За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.

Новини Світу • 18 серпня, 17:37 • 26306 перегляди

Бойовики у Нігерії викрали щонайменше 20 студентів-медиків

Озброєні бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків у штаті Бенуе, Нігерія. Інцидент стався під час подорожі студентів на конференцію до штату Енугу, поліція розслідує справу.

Новини Світу • 16 серпня, 22:27 • 22943 перегляди

Демонстрували російські символи: Нігерія заарештувала громадян Польщі, які вивісили прапори рф під час протестів

Сімох громадян Польщі затримано в Нігерії за вивішування російських прапорів під час антиурядових протестів. Польське МЗС з'ясовує обставини інциденту, співпрацюючи з нігерійською владою.

Новини Світу • 8 серпня, 09:01 • 21545 перегляди

У Лівії, на тлі внутрішнього протистояння, прокуратура має намір заарештувати неназваного міністра нафти

У Лівії генпрокурор розпорядився заарештувати неназваного міністра нафти за поведінку, несумісну з посадою. На тлі цього NOC призупинила видобуток на найбільшому родовищі країни через форс-мажор.

Новини Світу • 8 серпня, 07:32 • 21704 перегляди

Нігерія затримала кравців за виготовлення російських прапорів для протестів

У Нігерії затримали кравців та їхніх спонсорів за виготовлення російських прапорів для антиурядових протестів. Влада країни розцінила використання іноземного прапора на мітингах як зраду.

Політика • 7 серпня, 03:22 • 44760 перегляди

Французький імпорт російського скрапленого природного газу зростає - ЗМІ

Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.

Економіка • 6 серпня, 13:15 • 23280 перегляди

Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про соціальну ініціативу підтримки жертв онлайн-булінгу

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про створення програми 'The Parents Network' для підтримки сімей, які зіткнулися з онлайн-цькуванням. Подружжя планує висвітлити важливість захисту молоді в Інтернеті під час візиту до Колумбії.

УНН Lite • 5 серпня, 12:12 • 119834 перегляди

В результаті вибуху, який пов'язують з "Боко Харам", в Нігерії загинуло щонайменше 16 людей

У Нігерії стався вибух в кафе, загинуло щонайменше 16 осіб. Поліція підозрює причетність терористичного угруповання "Боко Харам", яке воює з урядом з 2009 року.

Новини Світу • 2 серпня, 13:58 • 19884 перегляди

Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною: чому це важливо

Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, підписану в лютому 2022 року. Очікується, що це збільшить обсяг двосторонньої торгівлі з $7,3 млрд до $10 млрд за короткий період.

Економіка • 2 серпня, 10:06 • 31413 перегляди

Україна сподівається на активну участь Туреччини в компоненті продовольчої безпеки

Україна сподівається на активну участь Туреччини у забезпеченні продовольчої безпеки та безпеки навігації в Чорному морі. Сторони також обговорили ратифікацію Угоди про вільну торгівлю та посилення економічної співпраці.

Економіка • 2 серпня, 08:20 • 23713 перегляди

Україна експортувала понад 221 000 тонн зерна до 10 країн світу в рамках ініціативи "Зерно з України

З моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

Економіка • 1 липня, 22:50 • 30378 перегляди

У Нігерії серія вибухів у штаті Борно забрала життя 18 осіб, 48 отримали поранення

Серія вибухів на весіллі, в лікарні та на похоронах у штаті Борно, Нігерія, забрала життя щонайменше 18 людей, ще 48 отримали поранення.

Кримінал та НП • 30 червня, 01:16 • 23990 перегляди