Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною: чому це важливо

Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, підписану в лютому 2022 року. Очікується, що це збільшить обсяг двосторонньої торгівлі з $7,3 млрд до $10 млрд за короткий період.