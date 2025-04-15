Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.
Гасперіні розкритикував Лукмана за нереалізований пенальті в матчі з "Брюгге", який призвів до вильоту з Ліги чемпіонів. Гравець емоційно відреагував на критику тренера в соцмережах.
На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.
Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.
Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.
Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. Шоста за населенням країна світу приєднається до багатонаціонального блоку разом з вісьмома іншими членами.
Нафта марки Brent та WTI подорожчали на тлі скорочення поставок з росії та країн ОПЕК. Аналітики прогнозують зниження цін на нафту в 2025 році порівняно з 2024.
X збільшує вартість підписки Premium+ на 37,5% - до $22 на місяць. Зміни торкнуться користувачів по всьому світу, з найбільшим зростанням у Нігерії та Туреччині.
67 людей, включаючи 35 дітей, загинули в тисняві на трьох різдвяних благодійних заходах у Нігерії. Трагедії сталися в штатах Ойо, Анамбра та столиці Абуджа через недостатні заходи безпеки.
В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.
Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.
Влада Нігерії звільнила 29 неповнолітніх, яким загрожувала смертна кара за нібито участь у протестах. Дітей тримали під вартою понад два місяці, поки президент не втрутився у ситуацію.
У Нігерії 76 протестувальників, серед яких 29 неповнолітніх віком 14-17 років, звинувачують у державній зраді. Дітям загрожує смертна кара, вони перебувають під вартою вже 90 днів без належного харчування.
У Нігерії внаслідок вибуху автоцистерни загинули щонайменше 95 людей, ще 50 поранено. Трагедія сталася в місті Маджія, коли водій намагався оминути іншу вантажівку.
Під виглядом стажування у готелях росія заманює молодих жінок з Африки на завод з виробництва дронів. Працівниці зазнають експлуатації, працюють без належного захисту та під постійним наглядом.
Європейське агентство з питань притулку (EUAA) нещодавно оприлюднило дані щодо тенденцій надання притулку в країнах Європейського Союзу за першу половину 2024 року.
Військовий уряд Нігеру переніс початок навчального року на 28 жовтня через сильні дощі та повені. Понад 300 людей загинули, а 800 000 постраждали від найсильніших за 30 років повеней у регіоні.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.
За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.
Озброєні бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків у штаті Бенуе, Нігерія. Інцидент стався під час подорожі студентів на конференцію до штату Енугу, поліція розслідує справу.
Сімох громадян Польщі затримано в Нігерії за вивішування російських прапорів під час антиурядових протестів. Польське МЗС з'ясовує обставини інциденту, співпрацюючи з нігерійською владою.
У Лівії генпрокурор розпорядився заарештувати неназваного міністра нафти за поведінку, несумісну з посадою. На тлі цього NOC призупинила видобуток на найбільшому родовищі країни через форс-мажор.
У Нігерії затримали кравців та їхніх спонсорів за виготовлення російських прапорів для антиурядових протестів. Влада країни розцінила використання іноземного прапора на мітингах як зраду.
Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.
Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про створення програми 'The Parents Network' для підтримки сімей, які зіткнулися з онлайн-цькуванням. Подружжя планує висвітлити важливість захисту молоді в Інтернеті під час візиту до Колумбії.
У Нігерії стався вибух в кафе, загинуло щонайменше 16 осіб. Поліція підозрює причетність терористичного угруповання "Боко Харам", яке воює з урядом з 2009 року.
Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, підписану в лютому 2022 року. Очікується, що це збільшить обсяг двосторонньої торгівлі з $7,3 млрд до $10 млрд за короткий період.
Україна сподівається на активну участь Туреччини у забезпеченні продовольчої безпеки та безпеки навігації в Чорному морі. Сторони також обговорили ратифікацію Угоди про вільну торгівлю та посилення економічної співпраці.
З моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.
Серія вибухів на весіллі, в лікарні та на похоронах у штаті Борно, Нігерія, забрала життя щонайменше 18 людей, ще 48 отримали поранення.