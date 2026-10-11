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Світовий банк веде переговори з 30–40 країнами про кризову допомогу

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

Світовий банк обговорює кризове фінансування з 30–40 країнами через енергетичні потрясіння та зростання цін. Банк готовий залучити до $100 млрд.

Світовий банк веде переговори з 30–40 країнами про кризову допомогу
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Президент Світового банку Аджай Банга повідомив агентству Reuters, що установа веде переговори з 30–40 країнами щодо надання потенційної кризової допомоги для подолання наслідків енергетичних потрясінь і зростання цін, спричинених війною на Близькому Сході, передає УНН.

Деталі

За словами Банги, світова економіка виявилася досить стійкою — частково завдяки значним інвестиціям у штучний інтелект та коригуванню попиту й пропозиції на нафту. Як наслідок, небагато країн звернулися по початковий пакет кризового фінансування обсягом 25 мільярдів доларів, який Світовий банк виділив на початку війни (у лютому).

Однак різке зростання цін на дизельне пальне й добрива, а також інші чинники — зокрема ймовірний потужний погодний феномен Ель-Ніньйо — посилюють виклики, з якими стикаються країни, що розвиваються. Про це Банга заявив напередодні щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбудуться цього тижня.

"Тиск існує, тому я припускаю, що найближчими місяцями більше країн звертатимуться по частину з тих перших 50–60 мільярдів доларів", — зазначив Банга, маючи на увазі початкові 25 мільярдів доларів плюс ще 35 мільярдів, до яких країни можуть отримати доступ шляхом перерозподілу ресурсів із уже затверджених проєктів Світового банку.

"Побачимо, але ми готові. Ми активно працюємо над цим і ведемо переговори з низкою країн — як я вже казав, у діалозі з нами перебувають від 30 до 40 держав", — додав він.

Багато країн, що розвиваються, сильно постраждали від стрибка цін на енергоносії та високих відсоткових ставок, які збільшили вартість запозичень. Це відбувається в умовах, коли їхні бюджети й так виснажені витратами на заходи боротьби з пандемією COVID-19 та наслідками високої інфляції, спричиненої вторгненням росії в Україну.

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За оцінками Світового банку, у 2026 році країни, що розвиваються, мають виплатити зовнішнім кредиторам близько 400 мільярдів доларів, причому третину цієї суми становлять лише відсоткові платежі.

Банга зауважив, що більше країн виявляють інтерес до переформатування наявних проєктів, аніж до використання механізму термінової кризової допомоги для вирішення проблем із ліквідністю. За його словами, у разі погіршення ситуації Банк може надати фінансування обсягом до 100 мільярдів доларів, що перевищує 70 мільярдів доларів, виділених під час пандемії.

Минулого місяця Світовий банк оголосив, що за рік, який завершився в червні, залучив рекордні 112 мільярдів доларів приватного капіталу (порівняно з 69 мільярдами роком раніше). Цей показник більш ніж утричі перевищує загальний обсяг залучених коштів за 2022 рік — період до того, як президентом банку став Банга, колишній генеральний директор Mastercard.

Ця сума доповнила 123 мільярди доларів, інвестованих із власних ресурсів банку протягом того ж року, що в сумі склало 235 мільярдів доларів. Банга наголосив на важливості використання всіх доступних ресурсів, особливо в час, коли західні країни різко скоротили обсяги офіційної двосторонньої допомоги на цілі розвитку.

"Не існує універсального рішення для проблем такого масштабу, з якими стикається світ. Потрібно діяти, виходячи з наявних можливостей", — зазначив Банга.

Він висловив сподівання на подальше зростання обсягів приватного капіталу найближчими роками завдяки розширенню гарантій від політичних ризиків, що їх надає Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) при Світовому банку, збільшенню фінансування в місцевій валюті та продовженню роботи над регуляторними реформами, які полегшують діяльність іноземних інвесторів.

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Найбільше зростання залучення приватного капіталу спостерігалося в проєктах у країнах із рівнем доходу вище середнього (наприклад, Аргентина чи Індія) — на них припало 50 мільярдів доларів, а також у країнах із рівнем доходу нижче середнього (зокрема Бангладеш і Ангола) — 37 мільярдів доларів. Водночас необхідні додаткові зусилля для збільшення обсягів приватного капіталу, що спрямовується до країн із низьким рівнем доходу (наразі цей показник становить близько 3 мільярдів доларів).

"У менших країнах цей показник зріс недостатньо, існують певні труднощі", — зауважив він, додавши, що цього тижня банк оголосить про нові ініціативи, спрямовані на забезпечення доступу до приватного капіталу також для мікро-, малих і середніх підприємств. Банга зазначив, що зростання обсягів приватного капіталу спостерігалося в різних регіонах: найбільше збільшення зафіксовано в Латинській Америці та Карибському басейні (36,3 млрд доларів від загального показника минулого року), за якими йдуть Європа та Центральна Азія (21,3 млрд доларів), Південна Азія (19,2 млрд доларів) та Африка (22 млрд доларів).

За даними Банку, до десятки основних країн-отримувачів увійшли Бразилія, Індія, Туреччина, Румунія, Нігерія, Аргентина, Південна Африка, Бангладеш, Мексика та Чилі.

Банга зазначив, що Світовий банк і МВФ спільно працюють над вирішенням проблеми високого рівня заборгованості, від якої потерпають багато країн, що розвиваються. Ця робота ведеться в межах низки ініціатив, зокрема спрямованих на збільшення обсягів збору внутрішніх доходів у цих країнах.

Банк уже реалізував угоди щодо обміну боргу на фінансування розвитку для Анголи та Кот-д'Івуару, а також надав портфельну гарантію для Аргентини; наразі в роботі перебуває ще понад десяток подібних проєктів.

"Ми маємо в розробці 14 чи 15 проєктів, які допомагають країнам замінити старі борги з високою вартістю обслуговування на нові — з вигіднішими умовами — за підтримки наших гарантій", — сказав він, додавши, що вивільнені кошти спрямовуються на фінансування програм у сферах освіти, охорони здоров’я, водопостачання або охорони довкілля.

Антоніна Туманова

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