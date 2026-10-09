Міністр фінансів США пропустить зустрічі МВФ і Світового банку - чому це незвично і які причини

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Міністр фінансів США Скотт Бессент пропустить щорічні зустрічі МВФ та Світового банку, що відбудуться наступного тижня в Бангкоку (Таїланд), через внутрішні справи. Про це в п'ятницю повідомив американський посадовець, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Міністерство фінансів підтвердило, що американську делегацію від відомства очолять заступник міністра Френсіс Брук та заступник міністра з міжнародних питань Ерін Браун, а на порядку денному стоятиме низка нагальних економічних питань.

У Мінфіні заявили, що під час зустрічей представники США працюватимуть із партнерами над вирішенням питань політики та структурних дисбалансів, які стримують економічне зростання, а також наполягатимуть на "більшій прозорості та ефективніших підходах до управління суверенним боргом".

Відсутність Бессента на цій важливій фінансовій події припадає на критичний момент: дохідність еталонних казначейських облігацій США сягнула найвищого рівня майже за 25 років, а тривалий енергетичний шок, спричинений війною на Близькому Сході, сповільнив темпи світового економічного зростання.

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Наразі достеменно невідомо, які саме внутрішні справи змушують Бессента залишитися в країні, однак він відіграє ключову роль у висвітленні внутрішньої економічної політики напередодні проміжних виборів у США.

Крім того, цього року США головують у "Групі двадцяти" (G20), і зазвичай очільник Мінфіну мав би головувати на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків з усього світу. Очікується, що Бессент візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться в грудні в Маямі (штат Флорида).

Видання додає, що випадки, коли високопосадовці пропускають окремі зустрічі через накладки в графіку чи інші обставини, не є чимось незвичним, проте рішення Бессента може викликати невдоволення представників інших країн, які зазвичай використовують такі заходи для проведення офіційних і неофіційних двосторонніх зустрічей зі своїми американськими колегами.

Минулого року Бессент пропустив зустрічі G20 у Південній Африці через заперечення адміністрації Трампа щодо земельної реформи в цій країні та інших питань.

У Міністерстві фінансів повідомили, що американська делегація зосередиться на проблемах заборгованості, аби країни, що опинилися у скрутному борговому становищі, могли відновити стабільність і повернутися до економічного зростання, тоді як до кредиторів і позичальників застосовуватимуться "чіткі й послідовні стандарти". США також продовжуватимуть наполягати на тому, щоб Міжнародний валютний фонд і Світовий банк — у яких Сполучені Штати є найбільшим акціонером — зосередилися на виконанні своїх основних завдань, працювали ефективно та підтримували політику, що сприяє економічній стабільності, продуктивності й зростанню.

"Наша участь у заходах у Бангкоку ґрунтуватиметься на чіткій меті: забезпечити, щоб міжнародні фінансові установи та ширша міжнародна економічна система сприяли просуванню економічних інтересів США та інтересів національної безпеки", — йдеться в заяві Міністерства фінансів.