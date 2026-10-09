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Министр финансов США пропустит встречи МВФ и Всемирного банка — почему это необычно и каковы причины

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Скотт Бессент не поедет на встречи МВФ и Всемирного банка в Бангкоке из-за внутренних дел. Делегацию США возглавят его заместители.

Министр финансов США пропустит встречи МВФ и Всемирного банка — почему это необычно и каковы причины
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Министр финансов США Скотт Бессент пропустит ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, которые состоятся на следующей неделе в Бангкоке (Таиланд), из-за внутренних дел. Об этом в пятницу сообщил американский чиновник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство финансов подтвердило, что американскую делегацию от ведомства возглавят заместитель министра Фрэнсис Брук и заместитель министра по международным вопросам Эрин Браун, а на повестке дня будет ряд неотложных экономических вопросов.

В Минфине заявили, что во время встреч представители США будут работать с партнерами над решением вопросов политики и структурных дисбалансов, сдерживающих экономический рост, а также настаивать на "большей прозрачности и более эффективных подходах к управлению суверенным долгом".

Отсутствие Бессента на этом важном финансовом мероприятии приходится на критический момент: доходность эталонных казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня почти за 25 лет, а продолжительный энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, замедлил темпы мирового экономического роста.

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Пока достоверно неизвестно, какие именно внутренние дела вынуждают Бессента остаться в стране, однако он играет ключевую роль в освещении внутренней экономической политики накануне промежуточных выборов в США.

Кроме того, в этом году США председательствуют в "Группе двадцати" (G20), и обычно глава Минфина должен был бы председательствовать на встрече министров финансов и руководителей центральных банков со всего мира. Ожидается, что Бессент примет участие в саммите лидеров G20, который состоится в декабре в Майами (штат Флорида).

Издание добавляет, что случаи, когда высокопоставленные чиновники пропускают отдельные встречи из-за накладок в графике или других обстоятельств, не являются чем-то необычным, однако решение Бессента может вызвать недовольство представителей других стран, которые обычно используют такие мероприятия для проведения официальных и неофициальных двусторонних встреч со своими американскими коллегами.

В прошлом году Бессент пропустил встречи G20 в Южной Африке из-за возражений администрации Трампа против земельной реформы в этой стране и других вопросов.

В Министерстве финансов сообщили, что американская делегация сосредоточится на проблемах задолженности, чтобы страны, оказавшиеся в тяжелом долговом положении, могли восстановить стабильность и вернуться к экономическому росту, тогда как к кредиторам и заемщикам будут применяться "четкие и последовательные стандарты". США также продолжат настаивать на том, чтобы Международный валютный фонд и Всемирный банк — в которых Соединенные Штаты являются крупнейшим акционером — сосредоточились на выполнении своих основных задач, работали эффективно и поддерживали политику, способствующую экономической стабильности, производительности и росту.

"Наше участие в мероприятиях в Бангкоке будет основываться на четкой цели: обеспечить, чтобы международные финансовые учреждения и более широкая международная экономическая система способствовали продвижению экономических интересов США и интересов национальной безопасности", — говорится в заявлении Министерства финансов.

Антонина Туманова

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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Всемирный банк
Таиланд
Соединённые Штаты
Флорида