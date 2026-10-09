Трамп анонсировал важное заявление на фоне рекордных цен на дизельное топливо

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

Страны Балтии настаивают на запрете транзита российского зерна через ЕС — журналист

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ