Трамп анонсировал важное заявление на фоне рекордных цен на дизельное топливо
Киев • УНН
Трамп заявил о важных новостях относительно дизельного топлива накануне выборов в Конгресс США. Средняя цена достигла $6,28 за галлон.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что следует ожидать «важных новостей» относительно дизельного топлива, цены на которое остаются на уровнях, близких к рекордным, накануне выборов в Конгресс 3 ноября, которые определят, кто будет контролировать законодательный орган, передает УНН со ссылкой на Reuters.
«Мы готовим важное заявление относительно дизельного топлива, — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, не вдаваясь в подробности. — Думаю, у нас есть важные новости относительно ситуации с дизельным топливом. Мы собираемся решительно заняться этим вопросом».
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Цены на дизельное топливо выросли на 70% с начала войны США и Израиля против Ирана, несмотря на два недавних громких шага Трампа, направленных на увеличение поставок этого топлива: давление на союзников с требованием использовать экстренные запасы и расширение доступа к дизельному топливу, окрашенному в красный цвет (что освобождает его от некоторых налогов).
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Издание добавляет, что войны в Иране и Украине вызвали беспрецедентный глобальный дефицит топлива, в результате чего, по данным AAA, в четверг средняя цена на дизельное топливо в США достигла 6,28 доллара за галлон.