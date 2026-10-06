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Трамп подписал указ о снижении цен на дизельное топливо

Киев • УНН

 • 2670 просмотра

В США временно разрешили использование красного дизельного топлива на автомагистралях и отложили взимание федерального акциза до конца года. Цены достигли $6,53 за галлон.

Трамп подписал указ о снижении цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп 5 октября подписал указ, направленный на снижение почти рекордных цен на дизельное топливо в стране путем отмены ограничений на более дешевое дизельное топливо, окрашенное в красный цвет. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Выступая на предвыборном мероприятии в Небраске, штате, сильно пострадавшем от резкого роста цен на дизельное топливо, Трамп заявил, что указ "позволит любому человеку приобретать дизельное топливо, окрашенное в красный цвет, без уплаты налогов по любой причине".

"Этот указ также снизит стоимость всех товаров, включая продукты питания", — сказал Трамп после подписания документа.

Дизельное топливо, окрашенное в красный цвет, — это то же самое, что и обычное дизельное топливо. Оно просто не облагается налогом и окрашено в красный цвет, чтобы отличать его от обычного, и предназначено только для использования вне дорог, например для тракторов или в промышленных целях.

Разрешение широкого использования освобожденного от налогов дизельного топлива может быть особенно полезным для водителей грузовиков, которые сталкиваются с историческим скачком цен на дизельное топливо, вызванным, как пишет издание, "войной с Ираном, усиленными атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортными ограничениями в Китае".

Разрешение на использование дизельного топлива может помочь фермерам, которые зависят от грузовиков для доставки своей продукции на рынок, а также для получения удобрений и других материалов.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному Белым домом, указ "временно разрешит использование окрашенного дизельного топлива для внедорожной техники на автомагистралях и отсрочит уплату соответствующего федерального акцизного налога, снизив расходы для американцев".

В информационном бюллетене говорится, что указ предписывает министру финансов, по согласованию с министром обороны, отложить до конца года уплату за использование окрашенного дизельного топлива на дорогах без процентов и штрафов, а также "изучить пути снятия обязательства по уплате отсроченных налогов".

Белый дом добавил, что указ предписывает должностным лицам администрации поощрять принятие аналогичных мер в других штатах и обеспечивать фермерам доступ к окрашенному дизельному топливу в районах с высоким спросом.

По данным AAA, цены на дизельное топливо в США резко выросли с 3,76 доллара за галлон (примерно 0,99 доллара за литр) до войны с Ираном до рекордных 6,53 доллара за галлон (примерно 1,73 долл./л) 22 сентября. Средняя цена на дизельное топливо по стране в понедельник, 5 октября, составляла 6,32 доллара за галлон (примерно 1,67 долл./л).

Обычно дизельное топливо для использования на дорогах облагается федеральным налогом в размере 24,4 цента за галлон (примерно 6,45 цента за литр). Кроме того, на дизельное топливо распространяются налоги на уровне штатов, которые, согласно федеральным данным, в среднем составляют 35,5 цента за галлон (примерно 9,38 цента за один литр).

Неясно, как долго будет действовать указ о налоге на дизельное топливо.

Трамп исключил запрет США на экспорт дизельного топлива после решения G703.10.26, 14:37 • 8786 просмотров

Юлия Шрамко

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