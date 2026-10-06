Трамп підписав указ для зниження цін на дизель

$44.990.1550.530.16
ukenru
04:27 • 15552 перегляди
Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є пораненіPhoto
03:30 • 17949 перегляди
Туреччина та Пакистан розгортають війська у Саудівській Аравії через атаки хуситів
5 жовтня, 22:19 • 21326 перегляди
"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка
5 жовтня, 20:46 • 24467 перегляди
Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги наційPhoto
5 жовтня, 19:10 • 25771 перегляди
Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
5 жовтня, 17:31 • 25533 перегляди
Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у СШАPhoto
5 жовтня, 17:10 • 24137 перегляди
Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідьVideo
5 жовтня, 16:18 • 39555 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 38123 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
5 жовтня, 15:04 • 19779 перегляди
Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
73%
753мм
Популярнi новини
Трамп заявив про готовність США допомогти рф через можливий спалах чуми5 жовтня, 20:08 • 10505 перегляди
Удар рф по будинку в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро пораненихVideo5 жовтня, 20:12 • 10980 перегляди
Американські бомбардувальники передислокували з Британії через загрозу, пов'язану з Іраном - Трамп5 жовтня, 20:25 • 8344 перегляди
Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв5 жовтня, 23:21 • 11914 перегляди
кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД5 жовтня, 23:52 • 16717 перегляди
Публікації
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 35095 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 39555 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 38123 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними5 жовтня, 14:20 • 33357 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 45673 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 35104 перегляди
Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на замініVideo5 жовтня, 18:00 • 20321 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo5 жовтня, 15:42 • 26117 перегляди
Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в ПекініVideo5 жовтня, 15:25 • 22071 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo5 жовтня, 14:03 • 30819 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Instagram
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Трамп підписав указ для зниження цін на дизель

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

У США тимчасово дозволили використання червоного дизпального на автомагістралях і відклали федеральний акциз до кінця року. Ціни сягнули $6,53 за галон.

Трамп підписав указ для зниження цін на дизель

Президент США Дональд Трамп 5 жовтня підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне пальне у країні шляхом скасування обмежень на дешевше дизельне пальне, пофарбоване у червоний колір. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Виступаючи на передвиборному заході в Небрасці, штаті, який сильно постраждав від різкого зростання цін на дизельне пальне, Трамп заявив, що указ "дозволить будь-якій людині придбати дизельне пальне, пофарбоване в червоний колір, без сплати податків з будь-якої причини".

"Цей указ також знизить вартість усіх товарів, включаючи продукти харчування", - сказав Трамп після підписання документа.

Дизельне пальне, пофарбоване в червоний колір, - це те саме, що і звичайне дизельне пальне. Воно просто не оподатковується і пофарбоване в червоний колір, щоб відрізняти його від звичайного, і призначене тільки для використання поза дорогами, наприклад, для тракторів або в промислових цілях.

Дозвіл широкого використання дизельного пального, звільненого від податків, може бути особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються з історичним стрибком цін на дизельне пальне, які, як пише видання, "викликані війною з Іраном та посиленими атаками на російські нафтопереробні заводи та експортними обмеженнями в Китаї".

Дозвіл на використання дизельного пального може допомогти фермерам, які залежать від вантажівок для доставки своєї продукції на ринок, а також для отримання добрив та інших матеріалів.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим Білим домом, указ "тимчасово дозволить використання забарвленого дизельного пального для позашляхової техніки на автомагістралях та відкладе сплату відповідного федерального акцизного податку, знизивши витрати для американців".

В інформаційному бюлетені йдеться, що указ наказує міністру фінансів, у консультації з міністром оборони, відкласти сплату за використання забарвленого дизельного пального на дорогах до кінця року без відсотків та штрафів та "вивчити шляхи до зняття зобов'язання щодо сплати відкладених податків".

Білий дім додав, що указ наказує посадовим особам адміністрації заохочувати вжиття аналогічних заходів в інших штатах та забезпечувати фермерам доступ до пофарбованого дизельного пального в районах з високим попитом.

За даними AAA, ціни на дизельне пальне у США різко зросли з 3,76 долара за галон (приблизно 0,99 долара за літр) до війни з Іраном до рекордних 6,53 долара за галон (приблизно 1,73 дол./л) 22 вересня. Середня ціна на дизельне пальне по країні в понеділок, 5 жовтня, становила 6,32 долара за галон (приблизно 1,67 дол./л).

Зазвичай дизельне пальне для дорожнього використання обкладається федеральним податком обсягом 24,4 цента за галон (приблизно 6,45 цента за літр). Окрім того, на дизельне пальне поширюються податки на рівні штатів, які, згідно з федеральними даними, у середньому становлять 35,5 цента за галон (приблизно 9,38 цента за один літр).

Незрозуміло, як довго діятиме указ про податок на дизельне пальне.

Трамп виключив заборону США на експорт дизелю після рішення G703.10.26, 14:37 • 8772 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Іран