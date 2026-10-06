Трамп підписав указ для зниження цін на дизель

Президент США Дональд Трамп 5 жовтня підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне пальне у країні шляхом скасування обмежень на дешевше дизельне пальне, пофарбоване у червоний колір. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

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Виступаючи на передвиборному заході в Небрасці, штаті, який сильно постраждав від різкого зростання цін на дизельне пальне, Трамп заявив, що указ "дозволить будь-якій людині придбати дизельне пальне, пофарбоване в червоний колір, без сплати податків з будь-якої причини".

"Цей указ також знизить вартість усіх товарів, включаючи продукти харчування", - сказав Трамп після підписання документа.

Дизельне пальне, пофарбоване в червоний колір, - це те саме, що і звичайне дизельне пальне. Воно просто не оподатковується і пофарбоване в червоний колір, щоб відрізняти його від звичайного, і призначене тільки для використання поза дорогами, наприклад, для тракторів або в промислових цілях.

Дозвіл широкого використання дизельного пального, звільненого від податків, може бути особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються з історичним стрибком цін на дизельне пальне, які, як пише видання, "викликані війною з Іраном та посиленими атаками на російські нафтопереробні заводи та експортними обмеженнями в Китаї".

Дозвіл на використання дизельного пального може допомогти фермерам, які залежать від вантажівок для доставки своєї продукції на ринок, а також для отримання добрив та інших матеріалів.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим Білим домом, указ "тимчасово дозволить використання забарвленого дизельного пального для позашляхової техніки на автомагістралях та відкладе сплату відповідного федерального акцизного податку, знизивши витрати для американців".

В інформаційному бюлетені йдеться, що указ наказує міністру фінансів, у консультації з міністром оборони, відкласти сплату за використання забарвленого дизельного пального на дорогах до кінця року без відсотків та штрафів та "вивчити шляхи до зняття зобов'язання щодо сплати відкладених податків".

Білий дім додав, що указ наказує посадовим особам адміністрації заохочувати вжиття аналогічних заходів в інших штатах та забезпечувати фермерам доступ до пофарбованого дизельного пального в районах з високим попитом.

За даними AAA, ціни на дизельне пальне у США різко зросли з 3,76 долара за галон (приблизно 0,99 долара за літр) до війни з Іраном до рекордних 6,53 долара за галон (приблизно 1,73 дол./л) 22 вересня. Середня ціна на дизельне пальне по країні в понеділок, 5 жовтня, становила 6,32 долара за галон (приблизно 1,67 дол./л).

Зазвичай дизельне пальне для дорожнього використання обкладається федеральним податком обсягом 24,4 цента за галон (приблизно 6,45 цента за літр). Окрім того, на дизельне пальне поширюються податки на рівні штатів, які, згідно з федеральними даними, у середньому становлять 35,5 цента за галон (приблизно 9,38 цента за один літр).

Незрозуміло, як довго діятиме указ про податок на дизельне пальне.

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