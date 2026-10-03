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Трамп виключив заборону США на експорт дизелю після рішення G7

Київ • УНН

 • 356 перегляди

G7 негайно вивільнить до 100 млн барелів нафти й дизелю протягом чотирьох місяців. Трамп заявив, що США не обмежуватимуть експорт.

Трамп виключив заборону США на експорт дизелю після рішення G7

Президент США Дональд Трамп заявив 2 жовтня, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть заборону на експорт дизельного палива, привітавши рішення європейських країн вивільнити паливо зі своїх резервів. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

G7 оголосила про випуск 100 мільйонів барелів нафти та дизельного пального, щоб пом'якшити проблеми з постачанням, які призвели до різкого зростання цін. Це включає "суттєвий випуск" дизельного палива протягом 20 днів, а також обговорення "додаткових випусків дизельного палива за необхідності", йдеться у заяві лідерів G7.

G7 вивільнить 100 мільйонів барелів нафти через зростання цін02.10.26, 18:33 • 5846 переглядiв

Група розвинених економік, включаючи США, заявила, що цей крок розпочнеться негайно та триватиме чотири місяці.

Згідно з заходами, які були вжиті після того, як президент США Дональд Трамп погрожував заборонити експорт дизельного палива, між членами G7 не буде жодних "експортних обмежень на енергоносії та енергетичні продукти".

До G7 входять США, Велика Британія, Канада, Японія, Німеччина, Італія та Франція, ЄС також представлений на її засіданнях.

Дональд Трамп попереджав, що заборонить експорт дизельного палива з США, якщо європейські країни не погодяться випустити на ринок більше власних запасів. Це послабило б тиск на ціни для американських споживачів напередодні проміжних виборів у листопаді, але призвело б до зростання цін в інших країнах.

У п'ятницю, 2 жовтня, Трамп написав у соціальних мережах: "Європа щойно погодилася випустити величезну кількість свого дизельного палива, яке має великі запаси. Процес розпочнеться негайно".

Його міністр фінансів США Скотт Бессент стверджував, що американські фермери, далекобійники та підприємства "не повинні нести тягар" зростання цін.

Виступаючи пізніше в Білому домі, Трамп заявив, що заборона на експорт дизельного палива "ніколи не обговорювалася".

Посилаючись на рішення G7 випустити паливо з резервів, він додав, що "те, що зробила Європа, було чудовою справою".

"У Європи багато дизельного палива, і вони зроблять значний внесок у світову економіку – як і ми", – сказав він.

І ми не збираємося вводити заборону на експорт, ми збираємося робити те, що повинні робити

- зазначив Трамп.

Трамп спочатку заявив, що підтримує заборону на експорт дизельного палива на початку минулого тижня, і все ще розглядав це питання в четвер, на тлі того, як його адміністрація чинила тиск на Європу, щоб вона використала свої запаси.

Дизель активно використовується транспортною галуззю та сільським господарством, що означає зростання вартості палива для виробництва товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, зазначає видання.

Після зустрічі лідерів G7 президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блок домовився вивільнити резерви "до 100 мільйонів барелів" протягом чотирьох місяців за координації Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Макрон заявив, що скоординовані дії "знизять ціни на нафтопродукти, зокрема на дизельне паливо". Звернувшись до угоди не вводити заборони на експорт, Макрон сказав, що "президент Трамп, зокрема, дуже чітко висловився з цього питання".

У спільній заяві лідери G7 заявили: "Ми виконаємо наші зобов'язання, скоординувавши випуск через МЕА 100 мільйонів барелів, який розпочнеться негайно протягом чотирьох місяців, включаючи значний випуск дизельного палива протягом перших 20 днів членами та партнерами G7".

Поки що незрозуміло, які країни-партнери випустять запаси, і як швидко.

Що з цінами на нафту

100 мільйонів барелів передбачають як дизельне пальне, так і сиру нафту. Ціна на світовий еталон нафти марки Brent ненадовго впала нижче 100 доларів за барель, але до вечора п'ятниці зросла приблизно до 102 доларів. До вторгнення США та Ізраїлю в Іран вона торгувалася на рівні близько 73 доларів.

Метт Сміт, директор з досліджень сировинних товарів у Kpler, сказав, що ціни на нафту знову зросли через поновлення ударів між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені.

"Ціни на нафту сильно впали через оголошення про випуск стратегічних запасів у Європі, але вони змінили курс на тлі чуток про те, що Саудівська Аравія планує наступ у Ємені, намагаючись відновити безпечний шлях через Баб-ель-Мандеб", – сказав він.

Лідери G7 заявили, що вони також узгодять графіки технічного обслуговування, щоб уникнути одночасного закриття кількох нафтопереробних заводів, водночас заохочуючи країни, які мають такі можливості, нарощувати переробку, зокрема, дизельного пального.

Юлія Шрамко

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