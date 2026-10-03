"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті

Після нових заяв з ЄС щодо фінансування для України цього року міністр фінансів Сергій Марченко 3 жовтня роз'яснив, що з відбувається з дефіцитом бюджету і з коштами від європейських партнерів, пише УНН.

"У звʼязку з нещодавніми повідомленнями в пресі з посиланнями на слова представників ЄС вважаю за необхідне розʼяснити декілька моментів щодо бюджетної ситуації на сьогодні", - вказав міністр у соцмережах.

Зі слів Марченка, "варто розділити бюджетний та військовий треки фінансування".

"Перше. Міжнародне фінансування для потреб держбюджету. Це кошти, які ми використовуємо для покриття НЕвійськових видатків. До кінця року нам вкрай необхідно отримати від партнерів 29,5 млрд доларів (більше 3 млрд з яких отримано вчора). І ми їх отримаємо, якщо виконаємо всі узгоджені зобовʼязання з нашої сторони. Виконаємо спільно парламент та уряд. Закони та постанови. Фінансового розриву не буде, якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобовʼязань", - наголосив Марченко.

"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України

"Друге. Гарантовані кошти від ЄС в межах USL на потреби оборони (закупівлі зброї та дронів). Вони є безумовними. Тобто, ми їх точно отримаємо. Сьогодні доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються 17 млрд євро. Щодо цих коштів домовились з Єврокомісією прискорити роботу над максимально швидким погодженням запитів, які подає Україна", - зазначив голова Мінфіну.

"Третє. У серпні 2026 року Міноборони задекларували додаткову (навіть після повної вибірки коштів в рамках USL. Див. пункт 2.) оборонну потребу розміром 27 млрд доларів. Цей тиждень, разом з представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", - наголосив Марченко.

Він зазначив, що "за рахунок внутрішніх ресурсів Україна покриє понад 7 млрд доларів з цієї потреби. Це економія і перерозподіл видатків". "Ще близько 12 млрд доларів розраховуємо знайти рішення спільними зусиллями", - вказав міністр.

Решта коштів є критичною потребою і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році