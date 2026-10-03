$44.8350.70
ukenru
10:00 • 12628 перегляди
"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті
08:31 • 19024 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
3 жовтня, 04:38 • 37401 перегляди
У Києві перекрили Північний міст після російської атаки – як курсує громадський транспортVideo
3 жовтня, 04:16 • 35430 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
3 жовтня, 04:05 • 25759 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 26799 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 25588 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 18556 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
3 жовтня, 00:56 • 16312 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
3 жовтня, 00:18 • 14526 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.9м/с
43%
759мм
Популярнi новини
Що святкують 3 жовтня в Україні та світі 3 жовтня, 03:55 • 13624 перегляди
Генштаб оновив втрати росіян за добу і повідомив, скільки вдалося знищити технікиPhoto3 жовтня, 04:27 • 17632 перегляди
Вночі в російській калузі прогриміли вибухи, росіяни повідомляють про влучання БПЛАPhotoVideo3 жовтня, 04:58 • 11604 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 21450 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-УгорщинаPhoto09:20 • 9082 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 61423 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 71708 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 62788 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 85815 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 62139 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кріштіану Роналду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Південний міст (Київ)
Реклама
УНН Lite
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo10:47 • 3814 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo06:25 • 21471 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 30151 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 27680 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 30124 перегляди
Актуальне
Financial Times
Техніка
The New York Times
Опалення
Starlink

"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті

Київ • УНН

 • 12616 перегляди

До кінця року Україні потрібно отримати від партнерів $29,5 млрд на невійськові видатки. ЄС гарантує €17 млрд на оборону, але додаткова потреба становить $27 млрд.

"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті

Після нових заяв з ЄС щодо фінансування для України цього року міністр фінансів Сергій Марченко 3 жовтня роз'яснив, що з відбувається з дефіцитом бюджету і з коштами від європейських партнерів, пише УНН.

Деталі

"У звʼязку з нещодавніми повідомленнями в пресі з посиланнями на слова представників ЄС вважаю за необхідне розʼяснити декілька моментів щодо бюджетної ситуації на сьогодні", - вказав міністр у соцмережах.

Зі слів Марченка, "варто розділити бюджетний та військовий треки фінансування".

"Перше. Міжнародне фінансування для потреб держбюджету. Це кошти, які ми використовуємо для покриття НЕвійськових видатків. До кінця року нам вкрай необхідно отримати від партнерів 29,5 млрд доларів (більше 3 млрд з яких отримано вчора). І ми їх отримаємо, якщо виконаємо всі узгоджені зобовʼязання з нашої сторони. Виконаємо спільно парламент та уряд. Закони та постанови. Фінансового розриву не буде, якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобовʼязань", - наголосив Марченко.

"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України02.10.26, 17:16 • 19348 переглядiв

"Друге. Гарантовані кошти від ЄС в межах USL на потреби оборони (закупівлі зброї та дронів). Вони є безумовними. Тобто, ми їх точно отримаємо. Сьогодні доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються 17 млрд євро. Щодо цих коштів домовились з Єврокомісією прискорити роботу над максимально швидким погодженням запитів, які подає Україна", - зазначив голова Мінфіну.

"Третє. У серпні 2026 року Міноборони задекларували додаткову (навіть після повної вибірки коштів в рамках USL. Див. пункт 2.) оборонну потребу розміром 27 млрд доларів. Цей тиждень, разом з представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", - наголосив Марченко.

Він зазначив, що "за рахунок внутрішніх ресурсів Україна покриє понад 7 млрд доларів з цієї потреби. Це економія і перерозподіл видатків". "Ще близько 12 млрд доларів розраховуємо знайти рішення спільними зусиллями", - вказав міністр.

Решта коштів є критичною потребою і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році

- повідомив голова Мінфіну.

"В цілодобовому режимі продовжуємо працювати з партнерами для забезпечення всіх потреб українського бюджету. Будемо інформувати щодо прогресу", - повідомив міністр.

ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував02.10.26, 13:21 • 23492 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Закони
Державний бюджет
Війна в Україні
Сергій Марченко
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Україна