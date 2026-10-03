Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гармати

Український Mirage 2000-5F уперше знищив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою бортової авіаційної гармати. Про перший відомий випадок такого перехоплення повідомив проєкт French Aid to Europe, пише УНН.

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Для знищення цілі винищувач використав не ракету класу "повітря – повітря", а одну зі своїх 30-мм автоматичних гармат DEFA 554. Обставини перехоплення, його місце та ім'я українського пілота не розкривають.

Особливість такого перехоплення полягає у необхідності наблизитися до цілі на малу дистанцію. "Бандероль" є реактивною крилатою ракетою, максимальна швидкість якої сягає 620–650 км/год.

Mirage зберіг дефіцитну ракету

Mirage 2000-5F оснащений 2 вбудованими 30-мм гарматами DEFA 554. Боєкомплект кожної становить 125 снарядів, а темп стрільби може сягати 1800 пострілів за хвилину.

Використання гармати також дозволяє зберігати значно дорожчі та дефіцитні ракети "повітря – повітря", які українська авіація застосовує для перехоплення повітряних цілей.

Франція передала Україні винищувачі Mirage 2000-5F у 2025 році зі складу власних Повітряно-космічних сил. Російська S8000 "Бандероль" здатна долати до 500 км та несе бойову частину масою понад 100 кг.

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