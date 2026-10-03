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Ракетний комплекс "Тор"

Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гармати

Київ • УНН

 • 14589 перегляди

Український Mirage 2000-5F знищив ракету S8000 "Бандероль" вогнем із 30-мм гармати DEFA 554. Це дозволило зберегти дефіцитну ракету «повітря – повітря».

Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гармати

Український Mirage 2000-5F уперше знищив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою бортової авіаційної гармати. Про перший відомий випадок такого перехоплення повідомив проєкт French Aid to Europe, пише УНН.

Деталі

Для знищення цілі винищувач використав не ракету класу "повітря – повітря", а одну зі своїх 30-мм автоматичних гармат DEFA 554. Обставини перехоплення, його місце та ім'я українського пілота не розкривають.

Особливість такого перехоплення полягає у необхідності наблизитися до цілі на малу дистанцію. "Бандероль" є реактивною крилатою ракетою, максимальна швидкість якої сягає 620–650 км/год.

Mirage зберіг дефіцитну ракету

Mirage 2000-5F оснащений 2 вбудованими 30-мм гарматами DEFA 554. Боєкомплект кожної становить 125 снарядів, а темп стрільби може сягати 1800 пострілів за хвилину.

Використання гармати також дозволяє зберігати значно дорожчі та дефіцитні ракети "повітря – повітря", які українська авіація застосовує для перехоплення повітряних цілей.

Франція передала Україні винищувачі Mirage 2000-5F у 2025 році зі складу власних Повітряно-космічних сил. Російська S8000 "Бандероль" здатна долати до 500 км та несе бойову частину масою понад 100 кг.

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Степан Гафтко

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