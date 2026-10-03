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Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини

Київ • УНН

 • 2956 перегляди

Роуз знайшла тяжко пораненого хлопчика, який помер у лікарні. Згодом його брат розповів поліції, як сталася трагедія.

Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини

Австралійська акторка Рубі Роуз заявила, що в підлітковому віці опинилася під підозрою поліції після смерті 4-річного хлопчика, якого вона знайшла тяжко пораненим на дитячому майданчику. Про це Роуз розповіла у подкасті "Off the Vine", пише УНН.

Деталі

За словами 40-річної акторки, інцидент стався в Австралії, коли їй було 15 років. Роуз разом із подругою побачила на ігровому майданчику дитину, яка спочатку здалася їм лялькою.

Коли ми підійшли досить близько, то зрозуміли, що це справжня дитина – приблизно 4,5 року. З його вух, носа та рота текла кров. Це було дуже травматично

– згадала Роуз.

Акторка підняла хлопчика та віднесла його до дорослих у сусідньому будинку. Дитині почали робити серцево-легеневу реанімацію та викликали швидку. Хлопчик згодом помер у лікарні.

Поліція прийшла до школи Роуз

Після смерті дитини поліція почала допитувати Роуз. За її словами, правоохоронці навіть приходили до школи, а однокласники почали називати її "вбивцею дитини".

Поліція з'явилася у моїй школі. Люди казали: "Вбивця дитини!" Я просто розривалася на всі боки

– розповіла акторка.

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За версією Роуз, згодом старший брат загиблого хлопчика розповів поліції, що сталося. Він нібито штовхнув молодшого брата з гірки, після чого той зачепився за цвяхи. Старший брат запанікував і втік, а через пережиту травму певний час не пам'ятав обставин інциденту.

Роуз заявила, що після свідчень хлопчика з неї зняли підозри. За словами акторки, пережите вплинуло на неї на все життя та згодом спричинило її інтерес до психології.

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Степан Гафтко

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