ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст

Європейський Союз 13 жовтня може зробити новий крок у процесі розширення та відкрити ще два переговорні кластери для України. Про це 2 жовтня написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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За словами Йозвяка, 13 жовтня потенційно може стати черговим "супервівторком" у процесі розширення Євросоюзу.

"Потенційно це виглядає як ще один "супервівторок" розширення ЄС 13 жовтня, якщо все пройде гладко", – написав журналіст.

Він зазначив, що цього дня для України планується відкриття двох переговорних кластерів. Аналогічно два кластери можуть бути відкриті для Молдови. Водночас Чорногорія, за його інформацією, може закрити три переговорні розділи, а Албанія – один.

Контекст

За методологією вступу до ЄС переговорні розділи об'єднані у шість тематичних кластерів: "Основи процесу вступу", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стале сполучення", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість" і "Зовнішні відносини". У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер, а в липні розпочали переговори за кластером "Зовнішні відносини".

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Раніше в ЄС також заявляли про суттєве прискорення процесу розширення. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос 2 жовтня назвала 2026 рік рекордним для політики розширення Євросоюзу та наголосила, що процес вступу залишається заснованим на виконанні країнами-кандидатами необхідних критеріїв.

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Нагадаємо

Єврокомісія планує чіткі графіки реформ і переговорів для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Іншим кандидатам їх поки не запропонують.