Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборів

Фото: Liam McBurney/PA

Компанія Zara опинилася в центрі скандалу через дитячий костюм на Гелловін, який порівняли з робою в'язнів концтаборів, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Іспанська Zara нещодавно представила "Дитячий костюм нареченого на Гелловін", який миттєво викликав обурення у соцмережах. Сіро-синій костюм у смужку за £39,99, що складається з піджака та шортів, нагадав багатьом одяг ув'язнених нацистських концтаборів. Подібність підкреслювали вертикальні смуги, потертий вигляд та декоративні елементи, що нагадують колючий дріт.

Деякі користувачі заперечили, зазначивши, що вбрання більше нагадує смугастий костюм, який носив персонаж фільму "Бітлджус".

Після хвилі критики костюм зник із онлайн-магазину. У Zara заявили, що шкодують, якщо дизайн викликав непорозуміння і підтвердили, що товар більше не продається.

Додамо

Для Zara це не перший подібний скандал. У 2014 році компанія зняла з продажу дитячу смугасту футболку із зіркою після порівняння з одягом в'язнів концтаборів. А у 2007 році з магазинів прибрали сумку з вишитим символом, схожим на свастику.