Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа, діючи всупереч вимогам провідних демократів у комітетах із закордонних справ Палати представників та Сенату, позбавила десятків мільйонів доларів військової допомоги США країни Європи, що були включені до додаткового законопроєкту щодо підтримки України та її найближчих європейських сусідів, та близькосхідні країни і натомість надасть ці кошти консервативним урядам Латинської Америки. Про це повідомили троє американських чиновників газеті The Washington Post, пише УНН.

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Державний департамент США повідомив Конгрес про свої наміри у вересні, що спонукало сенаторку-демократку Джин Шахін та представника Палати представників демократа Грегорі Мікса призупинити перенаправлення коштів.

Пізно в середу, 30 вересня, адміністрація без розголошення повідомила Конгрес, що вона ігнорує призупинення та продовжує перенаправлення Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії 52 мільйонів доларів, які були схвалені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, повідомили чиновники.

У листі до державного секретаря США Марко Рубіо в середу Шахін та Мікс назвали цей крок порушенням встановленого ними режиму блокування та порушенням законодавчих вимог щодо того, куди можуть піти кошти. Перенаправлення фінансування для Словаччини та Північної Македонії викликало особливо сильний опір, оскільки ці кошти були включені до додаткового законопроєкту щодо України, спеціально призначеного для країн, постраждалих від війни в Україні, пише видання.

"Обидві палати Конгресу надали ці кошти для дуже конкретної мети: підтримки України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення росії", – написали вони в листі, копію якого отримала газета The Post. "Виконавча гілка влади не має необмежених повноважень перенаправляти ці кошти на непов’язані пріоритети політики адміністрації чи країни", - сказано у листі.

На запитання про заперечення законодавців Державний департамент повідомив The Post, що ці гроші було б краще використовувати в Латинській Америці відповідно до зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка передбачає переорієнтацію на Західну півкулю.

"Перепрограмування коштів з Близького Сходу та Європи на Західну півкулю відповідає Стратегії національної безпеки", – йдеться у заяві Держдепартаменту. "Кошти, що використовуються в нашому регіоні, будуть спрямовані на боротьбу з наркотероризмом у нашій півкулі та допоможуть продовжувати забезпечувати безпеку Панамського каналу", - сказано у заяві.

"Кошти, що використовуються в Західній півкулі, зміцнять партнерство США у сфері безпеки та протидіють військовому впливу противника в нашому спільному регіоні", – додали у відомстві.

Державний департамент не відповів на запитання щодо твердження Шахін та Мікса про те, що перенаправлення адміністрацією коштів, схвалених Конгресом, порушує законодавчі вимоги.

Конгрес схвалив ці кошти у 2022 році на початку війни в Україні. Вашингтон у той час також спирався на неєвропейські країни, щоб вони припинили свої відносини з росією щодо продажу зброї, намагаючись ізолювати кремль.

Метою законопроєкту, окрім допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, було допомогти іноземним країнам почати купувати військову техніку США замість російської, особливо тим країнам, які постачали Україні свою стару зброю.

Минулого місяця представники Демократичної партії зустрілися з посадовцями Державного департаменту, щоб поставити запитання про те, як надання фінансування країнам Латинської Америки може бути витлумачено як реакція на "ситуацію в Україні" або як направлення коштів країнам, "на які вплинула ситуація в Україні", як зазначено в оригінальному законопроєкті.

Адміністрація Трампа "не змогла" пояснити це під час брифінгів для законодавців або в наступних письмових відповідях на їхню вимогу прояснення, заявили Мікс і Шахін у своєму листі до Рубіо.

Представники адміністрації "також підтвердили, що Колумбія, Еквадор, Панама та Перу не надали значної допомоги у сфері безпеки Україні чи іншим європейським союзникам і партнерам, які постраждали від війни росії в Україні", написали вони.

Джеремі Шапіро, директор з досліджень European Council on Foreign Relations, сказав, що європейські країни вважатимуть це "провісником" того, як адміністрація Трампа надаватиме пріоритети світовим справам.

"Це посилить відчуття, що європейців можуть покинути, якщо вони не пройдуть перевірку на лояльність або не зроблять те, що хоче адміністрація щодо Ірану", – сказав він.