США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.
США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.
Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.
Адміністрація Трампа вимагала розробки варіантів військового втручання для забезпечення доступу США до Панамського каналу. Трамп вважає, що канал має належати США.
Дональд Трамп заявив про наміри США відновити контроль над Панамським каналом через викуп портів американською компанією. Також він висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США.
рф завдала балістичного удару по Одеському порту, пошкодивши два торгових судна та портову інфраструктуру. Двоє цивільних працівників поранені, судна перевозили зернові вантажі.
Російські війська завдали балістичного удару по Одесі, пошкодивши портову інфраструктуру та панамське судно. Двоє працівників порту отримали поранення, їм надається медична допомога.
Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.
Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.
Панама офіційно заявила про вихід з глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", підписаної у 2017 році. Рішення співпало з візитом держсекретаря США та викликало критику з боку Китаю.
Адміністрація Панамського каналу спростувала заяву США про звільнення американських кораблів від зборів. Ситуація загострюється на тлі заяв Трампа про відновлення контролю над каналом та звинувачень щодо китайського впливу.
Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з президентом Панами після заяв Трампа про намір повернути контроль над каналом. Основною темою став зростаючий вплив Китаю в регіоні.
Президент Панами оголосив про припинення участі в проєкті "Один пояс, один шлях" після переговорів з держсекретарем США. Країна також розглядає можливість дострокового виходу з китайської ініціативи.
Держсекретар США Марко Рубіо попередив Панаму про неприйнятність китайського контролю над Панамським каналом. США погрожують вжити заходів, якщо ситуація не зміниться негайно.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про наявність у Китаю плану закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США. Панама категорично заперечує передачу контролю над каналом Китаю.
Президент Панами заявив про неможливість переговорів щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Він сподівається обговорити з держсекретарем США інші питання співпраці під час майбутнього візиту.
Група сенаторів США висловила занепокоєння щодо зростаючого впливу Китаю на Панамський канал. Американська влада розглядає заходи контролю, включаючи можливі штрафи для панамських суден.
На форумі в Давосі Трамп заявив, що США не потребують канадських енергоносіїв, автомобілів та деревини. Він погрожує ввести 25% мита на канадський імпорт з 1 лютого.
Марко Рубіо планує візит до п'яти країн Латинської Америки, включно з Панамою, де обговорить міграцію і питання Панамського каналу. Поїздка стане першим закордонним візитом Рубіо як держсекретаря.
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом. Також він має намір перейменувати Мексиканську затоку і повернути колишню назву горі Мак-Кінлі.
Танкер під панамським прапором з 99 000 тонн російської нафти дрейфує у німецьких водах. Митні органи Німеччини проводять перевірку судна, яке залишатиметься під охороною до завершення процесу.
Радник Трампа з нацбезпеки підтвердив готовність використати військову силу для контролю над Гренландією та Панамським каналом. США стурбовані китайським впливом у регіоні та російською присутністю в Арктиці.
Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського «тіньового флоту», використовуваного для обходу санкцій.
Директор Панамського каналу відкинув звинувачення Трампа про китайський контроль над водним шляхом. Він також розкритикував ідею пільгових тарифів для американських суден, назвавши це порушенням міжнародних договорів.
Обраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри придбати Гренландію у Данії після інавгурації 20 січня. Він розглядає можливість використання дипломатичного та економічного тиску для розширення впливу США.
Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість поточних 2%. Європейські лідери та експерти вважають таку мету недосяжною для більшості країн альянсу.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.
Речниця ЄС заявила про необхідність поважати суверенітет держав у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії. ЄС нагадав про статтю 42.7, яка передбачає допомогу країнам-членам у разі збройного нападу.
Влада Панами заявила про непорушний суверенітет над міжокеанським каналом у відповідь на погрози Трампа. Експерти та місцеві жителі назвали ідею американського контролю над каналом "віддаленою та абсурдною".
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.