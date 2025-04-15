"Трамп завжди залишатиме всі варіанти на столі": Волц допустив силовий варіант контролю над Гренландією та Панамським каналом

Радник Трампа з нацбезпеки підтвердив готовність використати військову силу для контролю над Гренландією та Панамським каналом. США стурбовані китайським впливом у регіоні та російською присутністю в Арктиці.