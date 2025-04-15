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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2296 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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США і Панама близькі до угоди щодо проходу військових кораблів через Панамський канал - Гегсет

США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.

Новини Світу • 10 квітня, 09:11 • 9186 перегляди

Очільник Пентагону збирається захищати Панамський канал від Китаю: Пекін відповів

США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.

Новини Світу • 9 квітня, 11:00 • 7987 перегляди

Китай перегляне угоду BlackRock з купівлі портів Панамського каналу - FT

Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.

Новини Світу • 29 березня, 13:30 • 21970 перегляди

Адміністрація Трампа попросила Пентагон розробити варіанти для контролю над Панамським каналом

Адміністрація Трампа вимагала розробки варіантів військового втручання для забезпечення доступу США до Панамського каналу. Трамп вважає, що канал має належати США.

Новини Світу • 13 березня, 23:16 • 15426 перегляди

Лідер США планує повернути контроль над Панамським каналом та приєднати Гренландію

Дональд Трамп заявив про наміри США відновити контроль над Панамським каналом через викуп портів американською компанією. Також він висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США.

Новини Світу • 5 березня, 04:01 • 28058 перегляди

Ракетний удар по Одеському порту: пошкоджено два торгових судна

рф завдала балістичного удару по Одеському порту, пошкодивши два торгових судна та портову інфраструктуру. Двоє цивільних працівників поранені, судна перевозили зернові вантажі.

Війна • 1 березня, 20:39 • 73517 перегляди

Війська рф вдарили балістикою по Одесі: постраждали 2 людини

Російські війська завдали балістичного удару по Одесі, пошкодивши портову інфраструктуру та панамське судно. Двоє працівників порту отримали поранення, їм надається медична допомога.

Суспільство • 1 березня, 17:22 • 46487 перегляди

Після Панами Коста-Ріка також погодилася прийняти мігрантів, висланих зі США

Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Перша група прибуде комерційним рейсом у середу до аеропорту Сан-Хосе.

Новини Світу • 18 лютого, 12:37 • 20836 перегляди

Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки

Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.

Новини Світу • 11 лютого, 08:04 • 23387 перегляди

Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях"

Панама офіційно заявила про вихід з глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", підписаної у 2017 році. Рішення співпало з візитом держсекретаря США та викликало критику з боку Китаю.

Новини Світу • 7 лютого, 04:09 • 42166 перегляди

Панама відкидає вимоги США щодо безкоштовного проходу через канал

Адміністрація Панамського каналу спростувала заяву США про звільнення американських кораблів від зборів. Ситуація загострюється на тлі заяв Трампа про відновлення контролю над каналом та звинувачень щодо китайського впливу.

Новини Світу • 6 лютого, 12:44 • 25941 перегляди

Рубіо провів "відверту бесіду" з президентом Панами: про канал теж поговорили

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з президентом Панами після заяв Трампа про намір повернути контроль над каналом. Основною темою став зростаючий вплив Китаю в регіоні.

Новини Світу • 3 лютого, 20:25 • 23770 перегляди

Панама заявила про вихід країни з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"

Президент Панами оголосив про припинення участі в проєкті "Один пояс, один шлях" після переговорів з держсекретарем США. Країна також розглядає можливість дострокового виходу з китайської ініціативи.

Економіка • 3 лютого, 04:31 • 105007 перегляди

У Держдепі висунули ультиматум щодо Панамського каналу

Держсекретар США Марко Рубіо попередив Панаму про неприйнятність китайського контролю над Панамським каналом. США погрожують вжити заходів, якщо ситуація не зміниться негайно.

Новини Світу • 2 лютого, 21:34 • 34011 перегляди

Рубіо заявив про ризик закриття Панамського каналу Китаєм у разі конфлікту

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про наявність у Китаю плану закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США. Панама категорично заперечує передачу контролю над каналом Китаю.

Економіка • 31 січня, 10:59 • 33059 перегляди

Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде

Президент Панами заявив про неможливість переговорів щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Він сподівається обговорити з держсекретарем США інші питання співпраці під час майбутнього візиту.

Новини Світу • 31 січня, 01:24 • 29771 перегляди

США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається

Група сенаторів США висловила занепокоєння щодо зростаючого впливу Китаю на Панамський канал. Американська влада розглядає заходи контролю, включаючи можливі штрафи для панамських суден.

Новини Світу • 29 січня, 01:07 • 31398 перегляди

Трамп зробив чергову заяву про Канаду: запевнив, що США не потрібні канадські товари

На форумі в Давосі Трамп заявив, що США не потребують канадських енергоносіїв, автомобілів та деревини. Він погрожує ввести 25% мита на канадський імпорт з 1 лютого.

Новини Світу • 24 січня, 08:48 • 31285 перегляди

Держсекретар США Рубіо відвідає Панаму після заяв Трампа про захоплення каналу

Марко Рубіо планує візит до п'яти країн Латинської Америки, включно з Панамою, де обговорить міграцію і питання Панамського каналу. Поїздка стане першим закордонним візитом Рубіо як держсекретаря.

Новини Світу • 23 січня, 20:57 • 29688 перегляди

Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом. Також він має намір перейменувати Мексиканську затоку і повернути колишню назву горі Мак-Кінлі.

Політика • 20 січня, 18:19 • 86969 перегляди

Затриманий танкер з російською нафтою все ще у німецьких водах - уряд ФРН

Танкер під панамським прапором з 99 000 тонн російської нафти дрейфує у німецьких водах. Митні органи Німеччини проводять перевірку судна, яке залишатиметься під охороною до завершення процесу.

Новини Світу • 15 січня, 14:58 • 25498 перегляди

"Трамп завжди залишатиме всі варіанти на столі": Волц допустив силовий варіант контролю над Гренландією та Панамським каналом

Радник Трампа з нацбезпеки підтвердив готовність використати військову силу для контролю над Гренландією та Панамським каналом. США стурбовані китайським впливом у регіоні та російською присутністю в Арктиці.

Новини Світу • 12 січня, 18:50 • 24490 перегляди

Танкер із російською нафтою дрейфує біля берегів Німеччини - ЗМІ

Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського «тіньового флоту», використовуваного для обходу санкцій.

Новини Світу • 10 січня, 14:34 • 27480 перегляди

Панама відкидає заяви Трампа: директор судноплавного каналу стверджує, що Китай його не контролює

Директор Панамського каналу відкинув звинувачення Трампа про китайський контроль над водним шляхом. Він також розкритикував ідею пільгових тарифів для американських суден, назвавши це порушенням міжнародних договорів.

Новини Світу • 9 січня, 12:08 • 21467 перегляди

Трамп розраховує на Гренландію, щоб закріпити свою спадщину та розширити сферу впливу США - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри придбати Гренландію у Данії після інавгурації 20 січня. Він розглядає можливість використання дипломатичного та економічного тиску для розширення впливу США.

Новини Світу • 9 січня, 11:29 • 20804 перегляди

НАТО, витрати на оборону, Гренландія: Європа вважає нереальним нові вимоги Трампа

Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість поточних 2%. Європейські лідери та експерти вважають таку мету недосяжною для більшості країн альянсу.

Новини Світу • 9 січня, 09:01 • 23262 перегляди

"Мексиканська Америка" звучить непогано: президентка Мексики відповіла Трампу

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.

Новини Світу • 8 січня, 20:02 • 25353 перегляди

В ЄС применшують заяви Трампа щодо Гренландії

Речниця ЄС заявила про необхідність поважати суверенітет держав у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії. ЄС нагадав про статтю 42.7, яка передбачає допомогу країнам-членам у разі збройного нападу.

Новини Світу • 8 січня, 16:19 • 23834 перегляди

"Канал належить панамцям, суверенітет не підлягає обговоренню": влада країни з Центральної Америки відреагувала на заяви Трампа

Влада Панами заявила про непорушний суверенітет над міжокеанським каналом у відповідь на погрози Трампа. Експерти та місцеві жителі назвали ідею американського контролю над каналом "віддаленою та абсурдною".

Новини Світу • 8 січня, 14:08 • 20794 перегляди

Трамп посилює погрози на адресу Канади, Гренландії та Панами

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.

Новини Світу • 7 січня, 18:59 • 22206 перегляди