ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського та 600 танкерів іранського “тіньового флоту”

Оновлена база даних на порталі War&Sanctions містить інформацію ще про 626 суден російського та іранського "тіньового флоту". Серед них - 20 танкерів рф і 11 суден "армади привидів" Ірану, які забезпечують нелегальні поставки нафти в обхід санкцій, фінансуючи війну, зброю та атаки на Україну. Про це повідомило ГУР, передає УНН.

Деталі

Відтепер розділ "Тіньовий флот" на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.Ідентифіковані 20 танкерів російського "тіньового флоту", що не мають належного західного страхування і які забезпечують російські морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів із портів у Балтійському та Чорному морях, а також з арктичного та тихоокеанського регіонів до Індії, КНР та інших країн, застосовуючи оманливі й високоризиковані практики судноплавства - йдеться у дописі.

Щоб підтримувати прибутки від експорту викопного палива росія залучає старі танкери, зареєстровані не тільки на себе, а й на фіктивних власників та керівників у юрисдикціях, лояльних до кремля - зокрема на Сейшелах, у Китаї, Сінгапурі, Азербайджані та Індії. Ці судна ходять під так званими "зручними прапорами" - Панами, Сьєрра-Леоне тощо.

Частина виявлених танкерів має прямий зв’язок із російськими компаніями, зокрема тими, що перебувають під санкціями. Серед них: АТ "Волготанкер", ТОВ "Волготранс", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Енея", ТОВ "СБК Долина", ТОВ "Рідні поля" та ТОВ "Стаксель".

Останнє, наприклад, перевозило мазут на борту танкера "Волгонєфть-212", який затонув у грудні 2023 року в районі Керченської протоки. Наслідком інциденту став масштабний розлив мазуту й екологічна катастрофа.

Крім того, деякі з цих суден регулярно заходять до портів тимчасово окупованого Криму, що є прямим порушенням норм міжнародного права.

Танкери іранської "армади привидів" забезпечують значні нафтові прибутки, завдяки яким Іран продовжує розробляти та розповсюджувати зброю, а також провадити дестабілізаційну діяльність, зокрема через своїх регіональних проксі - додають у ГУР.

Як зазначено, іранський уряд щороку виділяє своїм збройним силам мільярди нафтодоларів, фінансуючи розробки БпЛА, сотні яких щоночі атакують мирні українські міста.

Танкер тіньового флоту рф вибухнув в Середземному морі: ГУР розповіло, що з ним зараз