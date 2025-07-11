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ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського та 600 танкерів іранського “тіньового флоту”

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Оновлена база даних War&Sanctions тепер містить інформацію про 626 суден російського та іранського "тіньового флоту", що забезпечують нелегальні поставки нафти в обхід санкцій. Серед них 20 російських танкерів та 11 іранських суден, які фінансують війну та атаки на Україну.

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського та 600 танкерів іранського “тіньового флоту”

Оновлена база даних на порталі War&Sanctions містить інформацію ще про 626 суден російського та іранського "тіньового флоту". Серед них - 20 танкерів рф і 11 суден "армади привидів" Ірану, які забезпечують нелегальні поставки нафти в обхід санкцій, фінансуючи війну, зброю та атаки на Україну. Про це повідомило ГУР, передає УНН.

Деталі

Відтепер розділ "Тіньовий флот" на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.Ідентифіковані 20 танкерів російського "тіньового флоту", що не мають належного західного страхування і які забезпечують російські морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів із портів у Балтійському та Чорному морях, а також з арктичного та тихоокеанського регіонів до Індії, КНР та інших країн, застосовуючи оманливі й високоризиковані практики судноплавства

- йдеться у дописі.

Щоб підтримувати прибутки від експорту викопного палива росія залучає старі танкери, зареєстровані не тільки на себе, а й на фіктивних власників та керівників у юрисдикціях, лояльних до кремля - зокрема на Сейшелах, у Китаї, Сінгапурі, Азербайджані та Індії. Ці судна ходять під так званими "зручними прапорами" - Панами, Сьєрра-Леоне тощо.

Частина виявлених танкерів має прямий зв’язок із російськими компаніями, зокрема тими, що перебувають під санкціями. Серед них: АТ "Волготанкер", ТОВ "Волготранс", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Енея", ТОВ "СБК Долина", ТОВ "Рідні поля" та ТОВ "Стаксель".

Останнє, наприклад, перевозило мазут на борту танкера "Волгонєфть-212", який затонув у грудні 2023 року в районі Керченської протоки. Наслідком інциденту став масштабний розлив мазуту й екологічна катастрофа.

Крім того, деякі з цих суден регулярно заходять до портів тимчасово окупованого Криму, що є прямим порушенням норм міжнародного права.

Танкери іранської "армади привидів" забезпечують значні нафтові прибутки, завдяки яким Іран продовжує розробляти та розповсюджувати зброю, а також провадити дестабілізаційну діяльність, зокрема через своїх регіональних проксі

- додають у ГУР.

Як зазначено, іранський уряд щороку виділяє своїм збройним силам мільярди нафтодоларів, фінансуючи розробки БпЛА, сотні яких щоночі атакують мирні українські міста.

Танкер тіньового флоту рф вибухнув в Середземному морі: ГУР розповіло, що з ним зараз01.07.25, 12:08 • 1796 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЕкономікаНовини Світу
Панама
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Сейшельські Острови
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