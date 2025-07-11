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ГУР идентифицировало еще 20 судов российского и 600 танкеров иранского "теневого флота"

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Обновленная база данных War&Sanctions теперь содержит информацию о 626 судах российского и иранского "теневого флота", обеспечивающих нелегальные поставки нефти в обход санкций. Среди них 20 российских танкеров и 11 иранских судов, которые финансируют войну и атаки на Украину.

ГУР идентифицировало еще 20 судов российского и 600 танкеров иранского "теневого флота"

Обновленная база данных на портале War&Sanctions содержит информацию еще о 626 судах российского и иранского "теневого флота". Среди них - 20 танкеров рф и 11 судов "армады призраков" Ирана, которые обеспечивают нелегальные поставки нефти в обход санкций, финансируя войну, оружие и атаки на Украину. Об этом сообщило ГУР, передает УНН.

Детали

Отныне раздел "Теневой флот" на портале War&Sanctions содержит данные о 626 судах теневого танкерного флота рф и Ирана общим дедвейтом почти 67 млн метрических тонн. Идентифицированы 20 танкеров российского "теневого флота", не имеющих надлежащего западного страхования и обеспечивающих российские морские экспортные потоки нефти и нефтепродуктов из портов в Балтийском и Черном морях, а также из арктического и тихоокеанского регионов в Индию, КНР и другие страны, применяя обманные и высокорискованные практики судоходства

- говорится в сообщении.

Чтобы поддерживать доходы от экспорта ископаемого топлива, Россия привлекает старые танкеры, зарегистрированные не только на себя, но и на фиктивных владельцев и руководителей в юрисдикциях, лояльных к Кремлю - в частности, на Сейшелах, в Китае, Сингапуре, Азербайджане и Индии. Эти суда ходят под так называемыми "удобными флагами" - Панамы, Сьерра-Леоне и т.д.

Часть выявленных танкеров имеет прямую связь с российскими компаниями, в частности теми, что находятся под санкциями. Среди них: АО "Волготанкер", ООО "Волготранс", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Энея", ООО "СБК Долина", ООО "Родные поля" и ООО "Стаксель".

Последнее, например, перевозило мазут на борту танкера "Волгонефть-212", который затонул в декабре 2023 года в районе Керченского пролива. Следствием инцидента стал масштабный разлив мазута и экологическая катастрофа.

Кроме того, некоторые из этих судов регулярно заходят в порты временно оккупированного Крыма, что является прямым нарушением норм международного права.

Танкеры иранской "армады призраков" обеспечивают значительные нефтяные доходы, благодаря которым Иран продолжает разрабатывать и распространять оружие, а также проводить дестабилизирующую деятельность, в частности через своих региональных прокси

- добавляют в ГУР.

Как отмечено, иранское правительство ежегодно выделяет своим вооруженным силам миллиарды нефтедолларов, финансируя разработки БпЛА, сотни которых каждую ночь атакуют мирные украинские города.

Танкер теневого флота рф взорвался в Средиземном море: ГУР рассказало, что с ним сейчас01.07.25, 12:08 • 1796 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЭкономикаНовости Мира
Панама
Главное управление разведки Украины
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