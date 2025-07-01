Танкер теневого флота РФ взорвался в Средиземном море: ГУР рассказало, что с ним сейчас

В Средиземном море взорвался танкер из состава теневого флота России, его отбуксировали в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

27 июня 2025 года на танкере "Vilamoura", принадлежащем к теневому флоту РФ, произошел взрыв в моторном отделении - сообщили в ГУР.

Детали

По данным ГУР, инцидент произошел во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии.

Танкер находился под флагом Маршалловых островов и, как указано, был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.

"Vilamoura" неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска", - рассказали в ГУР.

"По состоянию на 1 июля 2025 года пожарный буксир под флагом Мальты "Boka Summit" тянет поврежденный взрывом танкер теневого флота РФ в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить положение судна", - сообщили в разведке.

Владелец танкера "Vilamoura", как указано, - транспортная компания "TMS Tanker ltd.", зарегистрированная в городе Маруси в Греции.

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