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Танкер тіньового флоту рф вибухнув в Середземному морі: ГУР розповіло, що з ним зараз

Київ • УНН

 • 577 перегляди

Танкер "Vilamoura", який належить до тіньового флоту рф, вибухнув 27 червня 2025 року у моторному відділенні біля Лівії. Судно під прапором Маршаллових островів, завантажене мільйоном барелів нафти, буксирується до грецької затоки.

Танкер тіньового флоту рф вибухнув в Середземному морі: ГУР розповіло, що з ним зараз

У Середземному морі вибухнув танкер зі складу тіньового флоту росії, його потягнув буксир до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити стан, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

27 червня 2025 року на танкері "Vilamoura", який належить до тіньового флоту рф, відбувся вибух у моторному відділенні

- повідомили у ГУР.

Деталі

За даними ГУР, інцидент стався під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії.

Танкер перебував під прапором Маршалових островів та, як вказано, був завантажений щонайменше 1 мільйоном барелів сирої нафти.

"Vilamoura" неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту усть-луґа, у травні його фіксували в районі новоросійска", - розповіли у ГУР.

"Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти "Boka Summit" тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту рф до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна", - повідомили у розвідці.

Власник танкера "Vilamoura", як вказано, - транспортна компанія "TMS Tanker ltd.", зареєстрована у місті Марусі у Греції.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Середземне море
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Лівія
Мальта
Греція
Tesla
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