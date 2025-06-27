Активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок застосування санкцій активність танкерів, які перевозили російську нафту суттєво знизилася. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

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Єрмак наголосив, що західні санкції б’ють по танкерному флоту російської федерації.

У червні, за даними керівника ОП, активність 343 російських суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі.

"Це результат скоординованих санкцій ЄС, США та Великої Британії. Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту та продажі енергоресурсів. Треба продовжити тиск", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо

26 червня лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо 18-го пакета санкцій проти росії. Словаччина виступила проти, що призвело до відкладення обговорень.