Лідери ЄС не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - журналіст

Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, передає УНН.

Немає згоди серед лідерів ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Словаччина досі не дає зеленого світла. Обговорення, ймовірно, відновляться серед послів ЄС найближчими днями - повідомив Йозвяк.

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Натомість, за інформацією Йозвяка, лідери ЄС домовилися продовжити санкцій проти росії, які були запроваджені раніше, ще на шість місяців.

Раніше

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для вирішення припинення війни в Україні необхідно посилити економічний тиск на москву, зазначивши, що ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії.