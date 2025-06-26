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"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
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"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
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Лідери ЄС не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - журналіст

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо 18-го пакета санкцій проти росії. Словаччина виступила проти, що призвело до відкладення обговорень.

Лідери ЄС не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - журналіст

Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, передає УНН.

Немає згоди серед лідерів ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Словаччина досі не дає зеленого світла. Обговорення, ймовірно, відновляться серед послів ЄС найближчими днями 

- повідомив Йозвяк.

Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента26.06.25, 15:51 • 1932 перегляди

Додамо

Натомість, за інформацією Йозвяка, лідери ЄС домовилися продовжити санкцій проти росії, які були запроваджені раніше, ще на шість місяців.

Раніше

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для вирішення припинення війни в Україні необхідно посилити економічний тиск на москву, зазначивши, що ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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