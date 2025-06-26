Лідери ЄС не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - журналіст
Київ • УНН
Лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо 18-го пакета санкцій проти росії. Словаччина виступила проти, що призвело до відкладення обговорень.
Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, передає УНН.
Немає згоди серед лідерів ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Словаччина досі не дає зеленого світла. Обговорення, ймовірно, відновляться серед послів ЄС найближчими днями
Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента26.06.25, 15:51 • 1932 перегляди
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Натомість, за інформацією Йозвяка, лідери ЄС домовилися продовжити санкцій проти росії, які були запроваджені раніше, ще на шість місяців.
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для вирішення припинення війни в Україні необхідно посилити економічний тиск на москву, зазначивши, що ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії.