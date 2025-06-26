Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента
Київ • УНН
Новий пакет санкцій проти росії буде ухвалений сьогодні або завтра. Він включатиме капітанів тіньового флоту держави-агресора, а також продовжиться робота над зниженням цін на нафту.
Новий санкційний пакет проти росії буде прийнятий сьогодні або завтра. До нього увійдуть капітани тіньового флоту держави агресора. Про це розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Сьогодні або завтра санкційний пакет буде прийнято. У ньому будуть непогані позиції, зокрема, і це я вважаю нашою великою перемогою, будуть капітани тіньового флоту. Принаймні зараз вони є в пропозиціях
Він також додав, що буде продовжуватися робота над подальшим зниженням цін на нафту.
Щодо прайс кепу, то 50 на 50, але в будь-якому разі буде продовжуватись робота над зниженням цін на нафту, в першу чергу, у форматі G7
Доповнення
Російський "тіньовий флот" танкерів, які кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень, має більші розміри, ніж вважається офіційно.
"Річ у тому, що їх кількість постійно змінюється. Це повʼязано з тим, що змінюються і власники, вони перепродаються. Вони змінюють операторів, власників, іноді навіть назви. Це робиться навмисно, щоби максимально реальну картину приховати", - пояснив капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.