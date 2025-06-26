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Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Новий пакет санкцій проти росії буде ухвалений сьогодні або завтра. Він включатиме капітанів тіньового флоту держави-агресора, а також продовжиться робота над зниженням цін на нафту.

Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента

Новий санкційний пакет проти росії буде прийнятий сьогодні або завтра. До нього увійдуть капітани тіньового флоту держави агресора. Про це розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сьогодні або завтра санкційний пакет буде прийнято. У ньому будуть непогані позиції, зокрема, і це я вважаю нашою великою перемогою, будуть капітани тіньового флоту. Принаймні зараз вони є в пропозиціях 

- зазначив Власюк.

Він також додав, що буде продовжуватися робота над подальшим зниженням цін на нафту.

Щодо прайс кепу, то 50 на 50, але в будь-якому разі буде продовжуватись робота над зниженням цін на нафту, в першу чергу, у форматі G7 

- повідомив Власюк.

Доповнення

Російський "тіньовий флот" танкерів, які кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень, має більші розміри, ніж вважається офіційно.

"Річ у тому, що їх кількість постійно змінюється. Це повʼязано з тим, що змінюються і власники, вони перепродаються. Вони змінюють операторів, власників, іноді навіть назви. Це робиться навмисно, щоби максимально реальну картину приховати", - пояснив капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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