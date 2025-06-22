Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС

Російський "тіньовий флот" танкерів, які кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень, має більші розміри, ніж вважається офіційно. Про це в телеефірі розповів капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко, повідомляє УНН.

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За його словами, "тіньовий флот" рф нараховує від 600 до 1000 суден, при цьому більшість із них перебуває поза санкціями, а кількість танкерів не є постійною.

Річ у тому, що їх кількість постійно змінюється. Це повʼязано з тим, що змінюються і власники, вони перепродаються. Вони змінюють операторів, власників, іноді навіть назви. Це робиться навмисно, щоби максимально реальну картину приховати - пояснив Риженко.

Він додав, що зараз приблизно 400 танкерів перебувають під західними санкціями, водночас реальний вплив санкційних обмежень на "тіньовий флот" росіян є дуже слабким.

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До 18-го пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2", а також додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського "тіньового флоту".

Раніше стало відомо, що Швеція посилює контроль за суднами у Балтійському морі, щоб протидіяти російському "тіньовому флоту", який використовується для обходу санкцій. Збір інформації про судна стане основою для санкцій.

Австралія ввела санкції проти частини тіньового флоту росії