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Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Російський "тіньовий флот" танкерів, що експортує нафтопродукти в обхід санкцій, за оцінками українського капітана 1 рангу Андрія Риженка, налічує від 600 до 1000 суден. Більшість з них поза санкціями, а їхня кількість та власники постійно змінюються, що ускладнює відстеження.

Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС

Російський "тіньовий флот" танкерів, які кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень, має більші розміри, ніж вважається офіційно. Про це в телеефірі розповів капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "тіньовий флот" рф нараховує від 600 до 1000 суден, при цьому більшість із них перебуває поза санкціями, а кількість танкерів не є постійною.

Річ у тому, що їх кількість постійно змінюється. Це повʼязано з тим, що змінюються і власники, вони перепродаються. Вони змінюють операторів, власників, іноді навіть назви. Це робиться навмисно, щоби максимально реальну картину приховати

- пояснив Риженко.

Він додав, що зараз приблизно 400 танкерів перебувають під західними санкціями, водночас реальний вплив санкційних обмежень на "тіньовий флот" росіян є дуже слабким.

Нагадаємо

До 18-го пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2", а також додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського "тіньового флоту".

Раніше стало відомо, що Швеція посилює контроль за суднами у Балтійському морі, щоб протидіяти російському "тіньовому флоту", який використовується для обходу санкцій. Збір інформації про судна стане основою для санкцій.

Австралія ввела санкції проти частини тіньового флоту росії18.06.25, 16:07 • 2956 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
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