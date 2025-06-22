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Нефть

Реальный размер "теневого флота" рф гораздо больше, чем считается официально - экс-заместитель начштаба ВМС

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Российский "теневой флот" танкеров, экспортирующий нефтепродукты в обход санкций, по оценкам украинского капитана 1 ранга Андрея Рыженко, насчитывает от 600 до 1000 судов. Большинство из них вне санкций, а их количество и владельцы постоянно меняются, что затрудняет отслеживание.

Реальный размер "теневого флота" рф гораздо больше, чем считается официально - экс-заместитель начштаба ВМС

Российский "теневой флот" танкеров, которые кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений, имеет большие размеры, чем считается официально. Об этом в телеэфире рассказал капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "теневой флот" рф насчитывает от 600 до 1000 судов, при этом большинство из них находится вне санкций, а количество танкеров не является постоянным.

Дело в том, что их количество постоянно меняется. Это связано с тем, что меняются и владельцы, они перепродаются. Они меняют операторов, владельцев, иногда даже названия. Это делается намеренно, чтобы максимально реальную картину скрыть

- пояснил Рыженко.

Он добавил, что сейчас примерно 400 танкеров находятся под западными санкциями, в то же время реальное влияние санкционных ограничений на "теневой флот" россиян очень слабое.

Напомним

В 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского "теневого флота".

Ранее стало известно, что Швеция усиливает контроль за судами в Балтийском море, чтобы противодействовать российскому "теневому флоту", который используется для обхода санкций. Сбор информации о судах станет основой для санкций.

Австралия ввела санкции против части теневого флота россии18.06.25, 16:07 • 2956 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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