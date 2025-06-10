Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

До 18 пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту. Про це повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

На сайті Європейської комісії надається повна заява Урсули фон дер Ляєн та Каї Каллас та повний перелік з поясненнями 18-го пакета санкцій.

Послання ЄС дуже чітке: війна має закінчитися. Потрібне справжнє припинення вогню, і росія має сісти за стіл переговорів із серйозною пропозицією. Зазначається, що оскільки вона досі не виявляє готовності досягти миру, ми посилимо тиск на росію, зокрема шляхом подальших жорстких санкцій.

Тому ми зараз пропонуємо 18-й пакет жорстких санкцій. Ми націлені на два сектори. Енергетичний сектор росії. І банківський сектор росії. Ми розширюємо заборони та контроль на експорт, а також посилюємо заходи проти обходу санкцій. По-перше, щодо енергетики. Вперше ми пропонуємо заборону на транзакції по Nord Stream 1 та Nord Stream 2. Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких транзакціях щодо трубопроводів Nord Stream. Повернення до минулого немає - йдеться в заяві.

Зменшення цін на нафту та посилення України: Сибіга про те, як змусити росію до миру

Також ЄС пропонує знизити граничну ціну на нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель.

З моменту запровадження граничної ціни на нафту у 2023 році ціни на нафту знизилися. Зараз вони торгуються дуже близько до рівня граничної ціни. Знижуючи граничну ціну, ми адаптуємо її до змінених ринкових умов та відновлюємо її ефективність. Експорт нафти все ще становить третину доходів уряду росії. Нам потрібно скоротити це джерело доходів. Обмеження цін на нафту є заходом коаліції G7. Ми обговоримо, як діяти разом, на саміті G7 у Канаді - зазначається в заяві.

Також пропонується для кращого забезпечення дотримання обмеження, окрім 342 суден, які вже перелічені, додати до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту. Ці судна є засобом уникнення санкцій.

За допомогою наших переліків ми серйозно обмежуємо можливості росії експортувати свою нафту через тіньовий флот. Нарешті, ми запроваджуємо заборону на імпорт продуктів переробки нафти на основі російської сирої нафти. Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через чорний хід - йдеться в заяві.

Окрім того, санкції торкнуться банківського сектору.

Ми націлюємося на російський банківський сектор, обмежуючи його можливості залучати фінансування та проводити транзакції. Ми пропонуємо перетворити існуючу заборону на використання системи SWIFT на повну заборону транзакцій. І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків. Ми також пропонуємо поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з росією в обхід санкцій. Ми також пропонуємо запровадити санкції проти російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проектів. Таким чином, буде обмежено важливий канал фінансування проектів модернізації російської економіки та зміцнення її промислової бази - ззнчається в заяві.

Третій пункт полягає в тому, що ЄС пропонує подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро. Ця заборона позбавляє російську економіку критично важливих технологій та промислових товарів. ЄС націлениц на машини, метали, пластик та хімікати: вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів подвійного використання та технологій, що використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння.

По-четверте і останнє, ЄС хоче, щоб санкції застосовувалися та дотримувалися краще.

Саме тому ми розширюємо сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. І ми перераховуємо 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи непряму підтримку військово-промисловому комплексу росії. Здатність путіна підтримувати війну дуже залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн - наголошується в заяві.

Доповнення

У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також спрямований на "тіньовий флот" рф для експорту нафти, банківський сектор росії.