Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

В 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота. Об этом сообщили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

На сайте Европейской комиссии предоставляется полное заявление Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас и полный перечень с пояснениями 18-го пакета санкций.

Послание ЕС очень четкое: война должна закончиться. Необходимо настоящее прекращение огня, и россия должна сесть за стол переговоров с серьезным предложением. Отмечается, что поскольку она до сих пор не проявляет готовности достичь мира, мы усилим давление на россию, в частности путем дальнейших жестких санкций.

Поэтому мы сейчас предлагаем 18-й пакет жестких санкций. Мы нацелены на два сектора. Энергетический сектор россии. И банковский сектор россии. Мы расширяем запреты и контроль на экспорт, а также усиливаем меры против обхода санкций. Во-первых, в отношении энергетики. Впервые мы предлагаем запрет на транзакции по Nord Stream 1 и Nord Stream 2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет напрямую или косвенно участвовать в каких-либо транзакциях в отношении трубопроводов Nord Stream. Возврата в прошлое нет - говорится в заявлении.

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Также ЕС предлагает снизить предельную цену на нефть с 60 долларов до 45 долларов за баррель.

С момента введения предельной цены на нефть в 2023 году цены на нефть снизились. Сейчас они торгуются очень близко к уровню предельной цены. Снижая предельную цену, мы адаптируем ее к измененным рыночным условиям и восстанавливаем ее эффективность. Экспорт нефти все еще составляет треть доходов правительства россии. Нам нужно сократить этот источник доходов. Ограничение цен на нефть является мерой коалиции G7. Мы обсудим, как действовать вместе, на саммите G7 в Канаде - отмечается в заявлении.

Также предлагается для лучшего обеспечения соблюдения ограничения, кроме 342 судов, которые уже перечислены, добавить в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота. Эти суда являются средством уклонения от санкций.

С помощью наших перечней мы серьезно ограничиваем возможности россии экспортировать свою нефть через теневой флот. Наконец, мы вводим запрет на импорт продуктов переработки нефти на основе российской сырой нефти. Таким образом, мы хотим предотвратить попадание части российской сырой нефти на рынок ЕС через черный ход - говорится в заявлении.

Кроме того, санкции коснутся банковского сектора.

Мы нацеливаемся на российский банковский сектор, ограничивая его возможности привлекать финансирование и проводить транзакции. Мы предлагаем превратить существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет транзакций. И мы предлагаем применить такой запрет транзакций к еще 22 российским банкам. Мы также предлагаем распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с россией в обход санкций. Мы также предлагаем ввести санкции против российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов. Таким образом, будет ограничен важный канал финансирования проектов модернизации российской экономики и укрепления ее промышленной базы - отмечается в заявлении.

Третий пункт заключается в том, что ЕС предлагает дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро. Этот запрет лишает российскую экономику критически важных технологий и промышленных товаров. ЕС нацелениц на машины, металлы, пластик и химикаты: они используются в качестве сырья в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров двойного использования и технологий, используемых для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения.

В-четвертых и последнее, ЕС хочет, чтобы санкции применялись и соблюдались лучше.

Именно поэтому мы расширяем сферу действия запрета на транзакции, который уже существует. И мы перечисляем 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или косвенную поддержку военно-промышленному комплексу россии. Способность путина поддерживать войну очень зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран - отмечается в заявлении.

Дополнение

В Европейском Союзе официально предложили новый, 18-й, пакет санкций против россии, который предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель, а также направлен на "теневой флот" рф для экспорта нефти, банковский сектор россии.