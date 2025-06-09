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Снижение цен на нефть и усиление Украины: Сыбига о том, как заставить россию к миру

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сыбига заявил о необходимости усиления санкций против рф и снижения цены на нефть до 30 долларов. Также важно усиление Украины.

Снижение цен на нефть и усиление Украины: Сыбига о том, как заставить россию к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что необходимо усилить санкции против россии, установить предельные цены на нефть и усилить Украину, чтобы принудить рф к миру. Об этом Сибига заявил во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы видим, как россия реагирует на мирные усилия мира, на мирные предложения США. Ответ россии - террор и эскалация. По моему мнению, есть два ключевых фактора, два основных блока, которыми можно россию заставить к справедливому миру, принять перемирие. Первое - это дальнейшее усиление санкций. Здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Он должен стать разрушительным для российской экономики. И, собственно, в этом сегменте, в санкционном давлении одно из самых болезненных решений для российской стороны - это понижение ценового потолка на нефть. Это наша позиция, наше мнение и это справедливо. Речь должна идти о 30 долларах

 - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина надеется, что решение о снижении цен на нефть будет принято во время запланированного заседания G7 в Канаде.

Мы вернемся к тем факторам, которые могут заставить россию к справедливому миру. Это санкции, это замороженные активы. Здесь нужно тоже больше воли, решительности. И это также, наверное, одно из решений, которые следует ожидать от формата заседания на уровне лидеров G7 и дальнейшая изоляция россии. Вторая позиция, второй фактор, который может влиять на россию - это укрепление Украины, это укрепление наших оборонных способностей, усиление нашей оборонки, поселение нашей армии, чтобы мы становились все больше самодостаточными, чтобы мы имели пакет сдерживания, чтобы для россии каждый день, каждая минута их дальнейшей агрессии, цена этой агрессии росла

- добавил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам политических событий и договоренностей недели заявил, что Украина готовится к саммиту G7 в Канаде и саммиту НАТО в Нидерландах.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
НАТО
Канада
Литва
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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