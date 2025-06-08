Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про підготовку до самітів G7 у Канаді та НАТО в Нідерландах. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Президент України Володимир Зеленський за підсумками політичних подій та домовленостей тижня заявив, що Україна готується до саміту G7 e Канаді та самітe НАТО в Нідерландах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими
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За його словами, багато залежить від європейської рішучості, а також від відносин України зі Сполученими Штатами.
Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями
Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти08.06.25, 20:13 • 1870 переглядiв