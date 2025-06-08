Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО

Президент України Володимир Зеленський за підсумками політичних подій та домовленостей тижня заявив, що Україна готується до саміту G7 e Канаді та самітe НАТО в Нідерландах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими - сказав Президент.

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За його словами, багато залежить від європейської рішучості, а також від відносин України зі Сполученими Штатами.

Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями - резюмував Глава держави.

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