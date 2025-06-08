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США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
14:44 • 13937 перегляди

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Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Володимир Зеленський заявив про підготовку до самітів G7 у Канаді та НАТО в Нідерландах. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Зеленський анонсував нові зустрічі для посилення підтримки України на самітах G7 та НАТО

Президент України Володимир Зеленський за підсумками політичних подій та домовленостей тижня заявив, що Україна готується до саміту G7 e Канаді та самітe НАТО в Нідерландах.  Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.  

Будуть важливі зустрічі та перемовини в Україні. Також робимо все, щоб саміти червня – а це саміт "Великої сімки" в Канаді та саміт НАТО в Нідерландах, – щоб вони не були пустими

- сказав Президент.

Деталі

За його словами, багато залежить від європейської рішучості, а також від відносин України зі Сполученими Штатами.

Я вдячний усім, хто допомагає тримати відносини з Америкою у площині реальності. Треба збільшувати тиск на Москву. Треба посилювати санкції. Треба шукати варіанти, як використати заморожені російські активи на користь нашої оборони. росія прекрасно розуміє тільки одну мову – мову сили. Саме ця мова має стати робочою в усіх форматах міжнародної взаємодії найближчими місяцями

- резюмував Глава держави.

Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти08.06.25, 20:13 • 1870 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
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НАТО
Канада
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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