Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога путіна можлива лише за умови тривалої війни та відсутності санкцій. Трамп має запровадити санкції проти росії, вважає Зеленський.
російський диктатор володимир путін може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна, яка триватиме багато-багато років і без санкцій проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи Трамп, на його думку, вважає, що росія виграє війну, Зеленський відповів: "Так. Здається, він говорив про це відкрито. Я знаю, що він розповідає про це деяким людям зі свого оточення. Я говорив багато разів, що це не відповідає дійсності".
Зеленський заявив, що це не перемога, коли рф реально втрачаєте мільйон людей для того, щоб здобути кілька тисяч кілометрів.
Це не перемога. Я сказав Трампу: "ви побачите, що це не перемога. Звичайно, якщо ви всі, США і Європа зупинене підтримку і вийдете з усієї цієї ситуації, та так вони можуть перемогти...путін у жодному разі не зможе за тих обставин, які склалися, виграти цю війну, якщо у світі буде єдність й світ буде на нашому боці. Це не можливо
Глава держави додав, за яких умов рф, на його думку, дійсно може перемогти.
Отже, він може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна багато-багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, тому що йому потрібні будуть гроші на цю війну й він хоче сидіти в кремля до самої смерті. Це його мета
Доповнення
Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп має запровадити санкції проти росії. Україна в це дуже вірить.
7 червня повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".