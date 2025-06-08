Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти

російський диктатор володимир путін може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна, яка триватиме багато-багато років і без санкцій проти рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

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На запитання, чи Трамп, на його думку, вважає, що росія виграє війну, Зеленський відповів: "Так. Здається, він говорив про це відкрито. Я знаю, що він розповідає про це деяким людям зі свого оточення. Я говорив багато разів, що це не відповідає дійсності".

Зеленський заявив, що це не перемога, коли рф реально втрачаєте мільйон людей для того, щоб здобути кілька тисяч кілометрів.

Це не перемога. Я сказав Трампу: "ви побачите, що це не перемога. Звичайно, якщо ви всі, США і Європа зупинене підтримку і вийдете з усієї цієї ситуації, та так вони можуть перемогти...путін у жодному разі не зможе за тих обставин, які склалися, виграти цю війну, якщо у світі буде єдність й світ буде на нашому боці. Це не можливо - пояснив Президент України.

Глава держави додав, за яких умов рф, на його думку, дійсно може перемогти.

Отже, він може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна багато-багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, тому що йому потрібні будуть гроші на цю війну й він хоче сидіти в кремля до самої смерті. Це його мета - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп має запровадити санкції проти росії. Україна в це дуже вірить.

7 червня повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".