Зеленский объяснил, при каких условиях рф действительно может победить
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что победа путина возможна только при условии длительной войны и отсутствия санкций. Американский лилер Трамп должен ввести санкции против россии, считает Зеленский.
российский диктатор владимир путин может победить, только если это будет очень долгая война, которая будет длиться много-много лет и без санкций против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.
Детали
На вопрос, считает ли Трамп, по его мнению, что россия выиграет войну, Зеленский ответил: "Да. Кажется, он говорил об этом открыто. Я знаю, что он рассказывает об этом некоторым людям из своего окружения. Я говорил много раз, что это не соответствует действительности".
Зеленский заявил, что это не победа, когда рф реально теряете миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров.
Это не победа. Я сказал Трампу: "вы увидите, что это не победа. Конечно, если вы все, США и Европа остановите поддержку и выйдете из всей этой ситуации, то да, они могут победить...путин ни в коем случае не сможет при тех обстоятельствах, которые сложились, выиграть эту войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это не возможно
Глава государства добавил, при каких условиях рф, по его мнению, действительно может победить.
Итак, он может победить, только если это будет очень долгая война много-много лет и без санкций. Это то, чего он действительно хочет, потому что ему нужны будут деньги на эту войну и он хочет сидеть в кремле до самой смерти. Это его цель
Дополнение
Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен ввести санкции против россии. Украина в это очень верит.
7 июня сообщалось, что Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".