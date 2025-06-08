Зеленский объяснил, при каких условиях рф действительно может победить

российский диктатор владимир путин может победить, только если это будет очень долгая война, которая будет длиться много-много лет и без санкций против рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.

Детали

На вопрос, считает ли Трамп, по его мнению, что россия выиграет войну, Зеленский ответил: "Да. Кажется, он говорил об этом открыто. Я знаю, что он рассказывает об этом некоторым людям из своего окружения. Я говорил много раз, что это не соответствует действительности".

Зеленский заявил, что это не победа, когда рф реально теряете миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров.

Это не победа. Я сказал Трампу: "вы увидите, что это не победа. Конечно, если вы все, США и Европа остановите поддержку и выйдете из всей этой ситуации, то да, они могут победить...путин ни в коем случае не сможет при тех обстоятельствах, которые сложились, выиграть эту войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это не возможно - пояснил Президент Украины.

Глава государства добавил, при каких условиях рф, по его мнению, действительно может победить.

Итак, он может победить, только если это будет очень долгая война много-много лет и без санкций. Это то, чего он действительно хочет, потому что ему нужны будут деньги на эту войну и он хочет сидеть в кремле до самой смерти. Это его цель - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен ввести санкции против россии. Украина в это очень верит.

7 июня сообщалось, что Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".