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США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
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Зеленський заявив, що Трамп мусить накласти санкції на рф

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Президент Зеленський заявив, що вірить у запровадження санкцій США проти росії під керівництвом Трампа. Він наголосив на важливості лідерства США у цьому питанні.

Зеленський заявив, що Трамп мусить накласти санкції на рф

Американський лідер Дональд Трамп мусить запровадити санкції проти росії. Україна в це дуже вірить. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував, чи вважає, він, що Трамп хоче запроваджувати санкції проти рф.

Він лідер США, він мусить це зробити. Я сподіваюсь, ми дуже віримо. Ми віримо, що США лідери цивілізованого світу

- сказав Зеленський.

Також Зеленський прокоментував заяву Трампа про те, що у нього є якийсь дедлайн, коли він може дійсно запровадити санкції проти рф й навіть може проти України.

Проти Україн багато чого вже було від росіян. Тут точно нічого не хочеться від США нам. Ми підтримуємо пропозиції, які йдуть від США про припинення вогню, закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустріч у будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці. Ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами з росіянами. росіяни цього не хочуть. Тут все одно хто хоче санкції накласти на рф, вони не будуть працювати. Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив

- заявив Зеленський.

Доповнення

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Грема послабити санкції проти росії. Білий дім пропонує Трампу самому вибирати, проти кого вводити санкції.

7 червня повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".

"Це неправильний напрямок": прем'єр Фінляндії розкритикував намагання Трампа пом'якшити проєкт про санкції США проти рф08.06.25, 04:23 • 3628 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Республіканська партія США
Білий дім
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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