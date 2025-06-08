Зеленський заявив, що Трамп мусить накласти санкції на рф

Американський лідер Дональд Трамп мусить запровадити санкції проти росії. Україна в це дуже вірить. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Зеленський прокоментував, чи вважає, він, що Трамп хоче запроваджувати санкції проти рф.

Також Зеленський прокоментував заяву Трампа про те, що у нього є якийсь дедлайн, коли він може дійсно запровадити санкції проти рф й навіть може проти України.

Проти Україн багато чого вже було від росіян. Тут точно нічого не хочеться від США нам. Ми підтримуємо пропозиції, які йдуть від США про припинення вогню, закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустріч у будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці. Ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами з росіянами. росіяни цього не хочуть. Тут все одно хто хоче санкції накласти на рф, вони не будуть працювати. Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив