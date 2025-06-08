"Це неправильний напрямок": прем'єр Фінляндії розкритикував намагання Трампа пом'якшити проєкт про санкції США проти рф
Київ • УНН
Прем'єр Фінляндії розкритикував спроби глави Білого дому послабити санкції проти рф. Він закликав США ухвалити пакет обмежень, підготовлений сенатором Гремом, щоб примусити путіна до переговорів.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав "неправильним напрямком" спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроєкт про санкції проти рф. Про це повідомляє Yle, інформує УНН.
Деталі
"Я сподіваюся, що Сполучені Штати проголосують якнайшвидше і в повному обсязі", сказав фінський політик.
За його словами, пакет, підготовлений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, дуже потужний.
Рішення треба приймати зараз. Треба змусити путіна сісти за стіл переговорів
Він додав, що Європейський Союз "зробить усе можливе, щоб допомогти".
Контекст
Напередодні Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт про санкції проти росії на тлі намірів Білого дому налагодити стосунки з державою-агресоркою.
За інформацією видання, Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які б дозволили Трампу самому вибирати, проти кого і чого вводити санкції.
Сам Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки "якщо це буде необхідно".
"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні05.06.25, 16:20 • 80079 переглядiв