"Це неправильний напрямок": прем'єр Фінляндії розкритикував намагання Трампа пом'якшити проєкт про санкції США проти рф

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 25696 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 66786 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 40707 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 62616 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 66298 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 48042 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 155629 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 112233 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 160687 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 94474 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
68%
749мм
Популярнi новини

"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа

7 червня, 16:44 • 7644 перегляди

Під москвою палає склад із паливом: пролунали вибухи, площа пожежі зросла до 20 тис. квадратів

7 червня, 17:18 • 12073 перегляди

Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула молода керівниця, ще четверо співробітників поранені

7 червня, 18:07 • 18420 перегляди

Бійка в Овальному кабінеті: Ілон Маск і міністр фінансів Бессент влаштували сутичку - The Washington Post

7 червня, 18:30 • 13008 перегляди

Трамп погрожує Маску "серйозними наслідками" у разі підтримки демократів

7 червня, 19:27 • 5236 перегляди
Публікації

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 155632 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 148308 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 148231 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 192164 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 235449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 71532 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 95947 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 160686 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 141229 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 181427 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

"Це неправильний напрямок": прем'єр Фінляндії розкритикував намагання Трампа пом'якшити проєкт про санкції США проти рф

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Прем'єр Фінляндії розкритикував спроби глави Білого дому послабити санкції проти рф. Він закликав США ухвалити пакет обмежень, підготовлений сенатором Гремом, щоб примусити путіна до переговорів.

"Це неправильний напрямок": прем'єр Фінляндії розкритикував намагання Трампа пом'якшити проєкт про санкції США проти рф

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав "неправильним напрямком" спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроєкт про санкції проти рф. Про це повідомляє Yle, інформує УНН.

Деталі

"Я сподіваюся, що Сполучені Штати проголосують якнайшвидше і в повному обсязі", сказав фінський політик.

За його словами, пакет, підготовлений сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, дуже потужний.

Рішення треба приймати зараз. Треба змусити путіна сісти за стіл переговорів

- наголосив Орпо.

Він додав, що Європейський Союз "зробить усе можливе, щоб допомогти".

Контекст

Напередодні Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт про санкції проти росії на тлі намірів Білого дому налагодити стосунки з державою-агресоркою.

За інформацією видання, Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які б дозволили Трампу самому вибирати, проти кого і чого вводити санкції.

Сам Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки "якщо це буде необхідно".

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні05.06.25, 16:20 • 80079 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9