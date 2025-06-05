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"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

Київ • УНН

 • 16769 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат планує ухвалити закон про санкції проти росії. Він вважає, що Трамп може закінчити війну між росією та Україною.

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

За словами Грема, зважаючи на поведінку путіна і його небажання "діяти розсудливо", тобто, припинити вогонь, Сенат незабаром надасть Дональду Трампу більше інструментів.

Це будуть не лише "пряники"

- написав сенатор.

Він додав, що вважає Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між росією та Україною чесно і справедливо". Водночас, він додав, що необхідно змінити підходи до російського диктатора.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню операцію СБУ "Павутина" зі знищення стратегічної авіації в рф. Він назвав атаку дронів України "сильною та крутою", але висловив занепокоєння, що це може ускладнити його місію з припинення вогню через можливу ескалацію.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Сенат США
Республіканська партія США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Україна
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