"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат планує ухвалити закон про санкції проти росії. Він вважає, що Трамп може закінчити війну між росією та Україною.
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.
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За словами Грема, зважаючи на поведінку путіна і його небажання "діяти розсудливо", тобто, припинити вогонь, Сенат незабаром надасть Дональду Трампу більше інструментів.
Це будуть не лише "пряники"
Він додав, що вважає Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між росією та Україною чесно і справедливо". Водночас, він додав, що необхідно змінити підходи до російського диктатора.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню операцію СБУ "Павутина" зі знищення стратегічної авіації в рф. Він назвав атаку дронів України "сильною та крутою", але висловив занепокоєння, що це може ускладнити його місію з припинення вогню через можливу ескалацію.