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Трамп захоплюється "крутою" атакою України по аеродромах рф, але хвилюється, що буде далі

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Дональд Трамп назвав атаку дронів України по аеродромах рф "сильною та крутою", але занепокоєний, що це може ускладнити його місію з припинення вогню через можливу ескалацію.

Трамп захоплюється "крутою" атакою України по аеродромах рф, але хвилюється, що буде далі

Президент США Дональд Трамп вважав атаку безпілотників України по російських аеродромах "сильною" та "крутою", але він також стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Джерела, які обговорювали це з ним, повідомляють, що Трамп вважав несподівану атаку безпілотників України минулими вихідними "сильною" та "крутою", але він також стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню.

Axios зазначає, що ретельно спланована операція на найважливіших стратегічних авіабазах росії, проведена дистанційно з відстані тисяч миль, показала, що в України більше "карт", ніж Трамп вважав, але також фактично кинула виклик володимиру путіну і підштовхнула його до ескалації у відповідь.

Трамп заявив у середу, що путін "дуже рішуче" сказав йому, що він завдасть удару у відповідь.

Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру

– сказав Трамп про їхню розмову.

Він був напрочуд мовчазний на публіці свого ставлення про атаку України. Однак приватно він захоплювався операцією.

За лаштунками: "Досить сильно"

– сказав Трамп одній довіреній особі, яка передала його слова Axios.

Він вважав це крутим

– сказало інше джерело про реакцію Трампа.

Один радник Трампа заявив: "З міжнародної точки зору, чихуахуа завдає справжньої шкоди набагато більшому собаці".

Джерело також повідомило, що Трамп вважає, що атака дрона, ймовірно, підштовхне путіна до дуже суттєвих заходів у відповідь.

Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі, яка призвела до перших прямих переговорів між сторонами за три роки, сказало джерело.

Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож якщо путін у відповідь збожеволіє, так, у президента є занепокоєння

– сказало інше джерело, яке спілкувалося з Трампом.

путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах04.06.25, 20:08 • 3108 переглядiв

Axios зауважує, що нещодавні переговори України та рф не показали жодних ознак прориву, і Зеленський зазначив, що путін відмовлявся домагатися припинення вогню задовго до нападу.

Як пише Axios, одна з причин, чому атака України занепокоїла Білий дім, полягала в тому, що вона була спрямована на далекобійні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю та є ключовою частиною ядерного стримування росії.

Це дуже небезпечний момент

— сказав американський чиновник.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що атака безпілотниками Трампа не здивувала, бо так відбувається, коли війна триває, але він стурбований тим, що це продовжить бойові дії.

Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує щоразу, коли відбувається така атака

— сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Незважаючи на ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що зробили українці.

Доповнення

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Генеральний штаб Збройних сил України
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