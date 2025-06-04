путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах
Київ • УНН
путін заявив Трампу про необхідність реагувати на удари по аеродромах. Трамп обговорив з ним "напад України на російські літаки".
російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на російські аеродроми. Про це повідомив Трамп після розмови із господарем кремля, передає УНН.
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Трамп зауважив, що обговорив із путіним "напад України на російські літаки", а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторін.
"Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми", - повідомив Трамп.
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