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"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран
16:52 • 952 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

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путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах

Київ • УНН

 • 120 перегляди

путін заявив Трампу про необхідність реагувати на удари по аеродромах. Трамп обговорив з ним "напад України на російські літаки".

путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах

російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на російські аеродроми. Про це повідомив Трамп після розмови із господарем кремля, передає УНН.

Деталі

Трамп зауважив, що обговорив із путіним "напад України на російські літаки", а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторін.

"Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми", - повідомив Трамп.

У посольстві США зробили попередження про загрозу значних повітряних атак рф04.06.25, 19:27 • 2348 переглядiв

Нагадаємо

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
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