У посольстві США зробили попередження про загрозу значних повітряних атак рф
Київ • УНН
У посольстві США в Києві закликали громадян бути обережними через постійні повітряні атаки рф. Громадянам рекомендують негайно ховатися у разі тривоги.
Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними через постійний ризик значних повітряних атак рф, передає УНН.
росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги
Дипломати також оприлюднили алгоритм дій у разі повітряних загроз:
- визначте місця укриття заздалегідь, якщо буде оголошено повітряну тривогу;
- завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як AirRaid Sireno або Alarm Map;
- негайно сховайтеся подалі від вікон у найбільш захищеному місці, куди ви можете переміститися, якщо буде оголошено повітряну тривогу;
- слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;
- майте запаси води, їжі та ліків;
- дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Додамо
Посольство США вже неодноразово попереджало про масштабні атаки рф.