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У посольстві США зробили попередження про загрозу значних повітряних атак рф

Київ • УНН

 • 2356 перегляди

У посольстві США в Києві закликали громадян бути обережними через постійні повітряні атаки рф. Громадянам рекомендують негайно ховатися у разі тривоги.

У посольстві США зробили попередження про загрозу значних повітряних атак рф

Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними через постійний ризик значних повітряних атак рф, передає УНН.

росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги 

- йдеться у повідомленні посольства.

Дипломати також оприлюднили алгоритм дій у разі повітряних загроз:

  • визначте місця укриття заздалегідь, якщо буде оголошено повітряну тривогу;
    • завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для повітряної тривоги, такий як AirRaid Sireno або Alarm Map;
      • негайно сховайтеся подалі від вікон у найбільш захищеному місці, куди ви можете переміститися, якщо буде оголошено повітряну тривогу;
        • слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;
          • майте запаси води, їжі та ліків;
            • дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

              Додамо

              Посольство США вже неодноразово попереджало про масштабні атаки рф.

              Антоніна Туманова

              Антоніна Туманова

              Війна
              Сполучені Штати
              Україна
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