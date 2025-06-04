У посольстві США зробили попередження про загрозу значних повітряних атак рф

Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними через постійний ризик значних повітряних атак рф, передає УНН.

росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги