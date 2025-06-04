В посольстве США сделали предупреждение об угрозе значительных воздушных атак рф
Киев • УНН
В посольстве США в Киеве призвали граждан быть осторожными из-за постоянных воздушных атак рф. Гражданам рекомендуют немедленно прятаться в случае тревоги.
Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными из-за постоянного риска значительных воздушных атак рф, передает УНН.
россия в течение последних недель усилила интенсивность своих ракетных атак и атак беспилотников против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги
Дипломаты также обнародовали алгоритм действий в случае воздушных угроз:
- определите места укрытия заранее, если будет объявлена воздушная тревога;
- загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для воздушной тревоги, такое как AirRaid Sireno или Alarm Map;
- немедленно спрячьтесь подальше от окон в наиболее защищенном месте, куда вы можете переместиться, если будет объявлена воздушная тревога;
- следите за обновлениями в местных СМИ;
- имейте запасы воды, еды и лекарств;
- соблюдайте указания украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Добавим
Посольство США уже неоднократно предупреждало о масштабных атаках рф.