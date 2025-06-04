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В посольстве США сделали предупреждение об угрозе значительных воздушных атак рф

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В посольстве США в Киеве призвали граждан быть осторожными из-за постоянных воздушных атак рф. Гражданам рекомендуют немедленно прятаться в случае тревоги.

В посольстве США сделали предупреждение об угрозе значительных воздушных атак рф

Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными из-за постоянного риска значительных воздушных атак рф, передает УНН.

россия в течение последних недель усилила интенсивность своих ракетных атак и атак беспилотников против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги 

- говорится в сообщении посольства.

Дипломаты также обнародовали алгоритм действий в случае воздушных угроз:

  • определите места укрытия заранее, если будет объявлена воздушная тревога;
    • загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для воздушной тревоги, такое как AirRaid Sireno или Alarm Map;
      • немедленно спрячьтесь подальше от окон в наиболее защищенном месте, куда вы можете переместиться, если будет объявлена воздушная тревога;
        • следите за обновлениями в местных СМИ;
          • имейте запасы воды, еды и лекарств;
            • соблюдайте указания украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

              Добавим

              Посольство США уже неоднократно предупреждало о масштабных атаках рф.

              Антонина Туманова

              Антонина Туманова

              Война
              Соединённые Штаты
              Украина
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