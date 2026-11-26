Розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу Сергію Дуці

Захист генерал-майора СБУ Сергія Дуки просить Апеляційну палату ВАКС зняти з підзахисного електронний браслет через загрозу його життю з боку ворога. За словами адвоката Вʼячеслава Мироненка, пристрій може дозволити ворогу встановити місцеперебування Дуки та використати цю інформацію для замаху на нього. Про це заявив адвокат генерала, передає кореспондент УНН.

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Під час судового засідання адвокат зазначив, що захист отримав відповідь від Департаменту аналітичної правової оцінки Національної поліції, у якій не виключається можливість визначення місцеперебування людини за допомогою електронного засобу контролю.

"Повністю виключити це неможливо, запеленгувати особу. Це ж не просто черговий обвинувачений, це кадровий офіцер СБУ. Ворог зацікавлений в тому, щоб нанести шкоду нашій державі, у тому числі вони полюють на наших кадрових офіцерів СБУ. Офіцерів, які надали нам змогу, зараз бути тут в залі цього судового засідання і висловлювати свою думку про судові процеси. Люди зробили багато для країни і застосування такого засобу контролю, що воно дає?", - заявив Мироненко в суді.

За його словами, з точки зору досудового розслідування він розуміє бажання прокурора відстежувати переміщення Дуки.

"Але ситуація специфічна і вона становить ризик загрози життю та здоровʼю нашого клієнта. Мій клієнт на суді першої інстанції зазначав, що по ньому є вирок в рф, пожиттєво. Ви розумієте, що якщо вони не виконують цей вирок, то вони роблять це іншим шляхом. Це пряма загроза. А якщо є пряма загроза, кодекс забороняє взагалі-то засіб контролю. У практиці ВАКС є випадки, коли за станом здоровʼя знімали електронний браслет. Не тільки в практиці ВАКС, а й в нашій політичній практиці. А тут йде загроза життю та здоровʼю у звʼязку з війною та виконанням обовʼязків. Чому одна особа без браслета, а інша повинна носити браслет? Щоб свого часу через 2-3 місяці цей браслет зняли? Так за 2-3 місяці може статися будь-що, тому що ворог він не чекає, він здатен зробити те, про що я навіть говорити не хочу", - наголосив адвокат.

Також сторона захисту просить суд дозволити Дуці пересуватись всією Україною.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ і САП у межах операції "Карфаген" провели обшуки у посадовців СБУ, зокрема в Дуки. Генерала затримали й повідомили йому про підозру. 7 листопада ВАКС узяв його під варту з правом внесення 65 млн грн застави. 13 листопада заставу внесли, і Дука вийшов із СІЗО.