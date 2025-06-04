путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам
Киев • УНН
путин заявил Трампу о необходимости реагировать на удары по аэродромам. Трамп обсудил с ним "нападение Украины на российские самолеты".
российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на российские аэродромы. Об этом сообщил Трамп после разговора с хозяином кремля, передает УНН.
Детали
Трамп отметил, что обсудил с путиным "нападение Украины на российские самолеты", а также различные другие нападения, происходившие с обеих сторон.
"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент путин очень решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы", - сообщил Трамп.
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