Мадяр пригласил Зеленского посетить Будапешт с визитом
Киев • УНН
Петер Мадяр в шутку пригласил Владимира Зеленского в Будапешт. Зеленский заявил, что рассмотрит визит по приглашению венгерской стороны.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригласит Президента Украины Владимира Зеленского посетить Будапешт с визитом, передает УНН.
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На пресс-конференции, состоявшейся в Берегове, Зеленского спросили, планирует ли он посетить Будапешт с визитом.
Даже не знаю, что сказать, буду ли я в Будапеште. Мне кажется, что это зависит от венгерской стороны. Если Венгрия приглашает, то, наверное, тогда Украина будет рассматривать такую возможность
Зеленский добавил, что "на месте премьер-министра" пригласил бы в Будапешт, ведь "все-таки нужно отыграться", имея в виду "волейбольный поединок".
Я с уважением приглашаю Президента, если время ему позволяет
Мадьяр сыграл в волейбол с Зеленским в Берегово24.11.26, 22:22 • 1182 просмотра