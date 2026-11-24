Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригласит Президента Украины Владимира Зеленского посетить Будапешт с визитом, передает УНН.

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На пресс-конференции, состоявшейся в Берегове, Зеленского спросили, планирует ли он посетить Будапешт с визитом.

Даже не знаю, что сказать, буду ли я в Будапеште. Мне кажется, что это зависит от венгерской стороны. Если Венгрия приглашает, то, наверное, тогда Украина будет рассматривать такую возможность - сказал Президент Украины.

Зеленский добавил, что "на месте премьер-министра" пригласил бы в Будапешт, ведь "все-таки нужно отыграться", имея в виду "волейбольный поединок".

Я с уважением приглашаю Президента, если время ему позволяет - ответил в шутку премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Мадьяр сыграл в волейбол с Зеленским в Берегово