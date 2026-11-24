Петер Мадяр

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр запросить Президента України Володимира Зеленського відвідати Будапешт з візитом, передає УНН.

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На пресконференції, що відбулась у Берегові, Зеленського запитали, чи планує він відвідати Будапешт із візитом.

Навіть не знаю, що сказати, чи буду я у Будапешті. Мені здається, що це залежить від угорської сторони. Якщо Угорщина запрошує, то, напевно, тоді Україна буде розглядати таку можливість - сказав Президент України.

Зеленський додав, що "на місці прем’єр-міністра" запросив би до Будапешта, адже "треба все-таки відігратися", маючи на увазі "волейбольний поєдинок".

Я з повагою запрошую Президента, якщо час йому дозволяє - відповів жартома прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Мадяр зіграв у волейбол із Зеленським у Берегові