Мадяр запросив Зеленського відвідати Будапешт з візитом
Київ • УНН
Петер Мадяр жартома запросив Володимира Зеленського до Будапешта. Зеленський заявив, що розгляне візит за запрошенням угорської сторони.
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр запросить Президента України Володимира Зеленського відвідати Будапешт з візитом, передає УНН.
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На пресконференції, що відбулась у Берегові, Зеленського запитали, чи планує він відвідати Будапешт із візитом.
Навіть не знаю, що сказати, чи буду я у Будапешті. Мені здається, що це залежить від угорської сторони. Якщо Угорщина запрошує, то, напевно, тоді Україна буде розглядати таку можливість
Зеленський додав, що "на місці прем’єр-міністра" запросив би до Будапешта, адже "треба все-таки відігратися", маючи на увазі "волейбольний поєдинок".
Я з повагою запрошую Президента, якщо час йому дозволяє
Мадяр зіграв у волейбол із Зеленським у Берегові24.11.26, 22:22 • 896 переглядiв