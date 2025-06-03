Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, за підсумками спецоперації СБУ "Павутина", що загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден, пише УНН.

Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден