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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 40849 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

Київ • УНН

 • 2836 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, за підсумками спецоперації СБУ "Павутина", що загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден, пише УНН.

Оновлена статистика щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 01.06.2025 року. Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден

- повідомили у Генштабі.

Таким чином у Генштабі опублікували уточнену станом на 16.00 03.06.2025 таблицю загальних втрат ворога.

Завтра інформація про загальні втрати противника буде подаватись у звичайному режимі, зазначили у Генштабі.

Раніше

У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
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