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СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд

Київ • УНН

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СБУ підтвердила атаку на аеродроми РФ, внаслідок якої було уражено 34% стратегічних носіїв ракет. Загалом, знищено або виведено з ладу понад 40 літаків.

СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд

Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

За даними Служби безпеки, було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Водночас, як свідчить журналіст Віталій Глагола, росіяни втратили понад 36% своєї стратегічної авіації.

Він зазначив: станом на кінець травня на авіабазах "бєлая" та "оленья" було:

  • 79 Ту-22М3;
    • 17 Ту-95МС;
      • 7 Ту-160;
        • інші: МіГ-31, Іл-78М, Ан-12, Ан-26

          Після ударів Служби безпеки України знищено або виведено з ладу понад 40 літаків. Це понад 36% від усього стратегічного авіапарку росії, за відкритими джерелами.

          Нагадаємо

          У російському міноборони визнали атаку українських безпілотників, але заявили, що жертв, внаслідок ударів, не було.

          Водночас, у США спочатку підтвердили, а потім спростували обізнаність щодо даної операції.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

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          Ту-160
          Ту-95
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