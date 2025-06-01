СБУ: Атака на аеродроми рф 1 червня знищила стратегічну авіацію на $7 млрд
Київ • УНН
СБУ підтвердила атаку на аеродроми РФ, внаслідок якої було уражено 34% стратегічних носіїв ракет. Загалом, знищено або виведено з ладу понад 40 літаків.
Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Деталі
За даними Служби безпеки, було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Водночас, як свідчить журналіст Віталій Глагола, росіяни втратили понад 36% своєї стратегічної авіації.
Він зазначив: станом на кінець травня на авіабазах "бєлая" та "оленья" було:
- 79 Ту-22М3;
- 17 Ту-95МС;
- 7 Ту-160;
- інші: МіГ-31, Іл-78М, Ан-12, Ан-26
Після ударів Служби безпеки України знищено або виведено з ладу понад 40 літаків. Це понад 36% від усього стратегічного авіапарку росії, за відкритими джерелами.
Нагадаємо
У російському міноборони визнали атаку українських безпілотників, але заявили, що жертв, внаслідок ударів, не було.
Водночас, у США спочатку підтвердили, а потім спростували обізнаність щодо даної операції.